Indices : les valeurs défensives repointent leur nez

L'essentiel :

Nestlé et Novartis retrouvent les faveurs du public : les défensives se réveillent un peu partout.

Le franc suisse revient à parité avec l'euro.

Rien n'arrête les matières premières.

Tous les indices régionaux ont fléchi la semaine dernière, même l'Amérique Latine qui continue malgré tout à caracoler en tête des performances. Pas grand-chose à dire d'autre, sinon que l'Europe est désormais clairement à la dernière position, à cause de la guerre qui fait rage en Ukraine. On démarre notre session souffrance musicale avec Jump Around de House of Pain.

Au niveau sectoriel, l'énergie poursuit son cavalier seul (en vert clair) et la finance s'enfonce (en bleu clair). On note un certain redressement de la consommation de base (violet foncé) et de la santé (beige) qui profitent de leurs statuts défensifs. L'immobilier (rouge clair) retrouve aussi des couleurs. En revanche, les baisses s'accentuent pour la consommation discrétionnaire (violet clair), la technologie (bleu foncé) et les télécoms (vert foncé, qui ne sont décidément à l'aise dans aucun environnement). REM chantait la peine en 1992 avec Everybody Hurts.

Quelques bouleversements dans les différents types de stratégies. La qualité et le momentum continuent leur glissade, accompagnées par la croissance. L'inflexion baissière est forte sur la value, en relation avec le plongeon des valeurs automobile, et un peu moins marquée sur le style dividendes élevés. L'inflexion notable provient de la stratégie volatilité minimum, c’est-à-dire des actions avec un bêta plus faible que l'indice (en moyenne 0,68 vs 1 au MSCI Europe). En Europe, les principaux représentants sont des dossiers défensifs comme Novartis, Nestlé, Ahold, Groupe Bruxelles Lambert ou le britannique National Grid. Britannique comme Culture Club avec son fameux Do You Really Want To Hurt Me.

Cette semaine, nous avons rebasé le graphique du change au 24 février, date de l'entrée des troupes russes en Ukraine. Les devises ont fortement réagi, sans même parler du décrochage de 60% du rouble face au dollar, que nous n'avons pas inclus dans le graphique pour des questions d'échelle. L'euro a chuté contre le dollar et contre le franc suisse, avec qui il est quasiment à parité ce matin. Mais c'est le rouble qui est le roi de la douleur en ce moment, n'est-ce pas Police ?

Nous avons aussi rebasé le graphique des matières premières au 24 février. Pendant que les indices flanchaient, les matières premières énergétiques flambaient de plus de 30%. Les métaux industriels et les produits agricoles sont au coude à coude sur des gains désormais compris entre 15 et 20%. Même les métaux précieux retrouvent de l'allant avec une once d'or à nouveau tendance qui a touché le cap symbolique de 2000 USD. Quitte à broyer du noir, autant le faire avec les Rolling Stones.