La Défense, le 27 septembre 2021

Communiqué de presse

Indigo Group S.A. - Résultats du premier semestre 2021

Un retour progressif à la normale et un endettement financier net maitrisé

Chiffres Clés1

(en millions d'euros) S1-2020 S1-2021 Var. à cours de change

courants (%) Var. à cours de change constants (%) Chiffre d'affaires 363,1 347,4 -4,3% -1,4% EBITDA 120,8 124,1 +2,8% +3,8% % Marge 33,3% 35,7% +247 pts +180 pts Résultat opérationnel (15,0) 14,0 n.a. n.a. Résultat net - part du Groupe (41,3) (11,1) n.a. n.a. Free Cash-Flow 65,5 78,1 +19,2% n.a. Cash Conversion ratio 59,5% 70,2% +18,0% n.a. Endettement financier net 2 160,3 2 108,9 -2,4% n.a.



Serge CLEMENTE, Président du Directoire d'Indigo Group, déclare :

« Le Groupe Indigo a réussi à répondre aux enjeux de la pandémie mondiale de la Covid-19 grâce à l'engagement exceptionnel de ses collaborateurs, à la résilience et à la solidité de son modèle économique ainsi qu'à la mise en œuvre de son nouveau plan stratégique « Beyond Covid » . La baisse d'activité générée par les vagues de confinement a été contenue grâce à l'excellente diversification de son portefeuille d'actifs en termes de géographies, de secteurs, de types de contrats et de types de revenus, qui a permis une reprise rapide dès l'assouplissement des mesures de restriction. Malgré la baisse du chiffre d'affaires, et les importants investissements poursuivis afin de saisir des opportunités uniques, le Groupe a maintenu une situation financière nette stable grâce aux optimisations de coûts et aux renégociations de contrats.

Au cours du premier semestre 2021 qui a été marqué par différentes vagues de confinement, le Groupe a poursuivi l'exécution de son plan « Beyond Covid » pour renforcer son modèle infrastructure, préparer la reprise et continuer à se concentrer sur l'optimisation des coûts et la renégociation des contrats tout en tenant compte de l'évolution des restrictions.

Le Groupe a également poursuivi sa stratégie de croissance avec des investissements infrastructure à long terme notamment en France avec les accords d'acquisition des activités de stationnement hors voirie du groupe Transdev et de Covivio qui seront financées par ses liquidités actuelles.

Malgré les incertitudes qui subsistent quant à l'évolution de la pandémie, le Groupe anticipe un redémarrage rapide de l'activité, en ligne avec les reprises survenues à chaque allégement des mesures de confinement. Depuis mi-mai 2021, à la suite de l'assouplissement progressif des restrictions et grâce à l'accélération des campagnes de vaccination, le trafic se redresse rapidement, retrouvant des niveaux proches de ceux rencontrés avant la pandémie.

Notre modèle économique de temps long a montré sa résistance et son endurance. Le nouveau plan stratégique « Beyond Covid » est particulièrement bien adapté aux grands enjeux actuels et futurs dans lesquels Indigo se positionne comme créateur d'espace pour une ville apaisée en mouvement et intègre ainsi une forte dimension RSE dans sa stratégie. »

**********

La crise, la distanciation sociale et les mesures d'endiguement ont continué de générer des restrictions importantes de mobilité au début du premier semestre 2021. Cependant, le Groupe bénéficie d'un portefeuille d'actifs diversifié en termes de géographies, de segments ainsi que de typologies de contrats et de chiffre d'affaires. Compte tenu des nouvelles mesures de confinement locales qui ont été mises en place dans le contexte d'une troisième vague, notamment en Europe, le chiffre d'affaires à cours de change constants était au premier semestre 2021 en retrait de - 1,4% (-4,3% à cours de change courants) par rapport à 2020. Depuis mi-mai, le Groupe connait une reprise rapide de son activité dans toutes les géographies où il opère.

Comparaison S1-2021 par rapport à S1-2019 en pourcentage au mois le mois Jan-21 Fev-21 Mar-21 Avr-21 Mai-21 Juin-21 Europe - chiffre d'affaires2,3 horaires (46%) (46%) (46%) (60%) (33%) (14%)

Comparaison S1-2021 par rapport à S1-2019 en pourcentage au mois le mois Jan-21 Fev-21 Mar-21 Avr-21 Mai-21 Juin-21 Europe - chiffre d'affaires2,3 abonnés 2% 3% 2% 2% 4% (5%)

Comparaison S1-2021 par rapport à S1-2019 en pourcentage au mois le mois Jan-21 Fev-21 Mar-21 Avr-21 Mai-21 Juin-21 Amériques - chiffre d'affaires2,4 total (34%) (30%) (41%) (31%) (23%) (21%)



Au 30 juin 2021, le Groupe a dégagé un Cash Conversion Ratio (Free Cash-Flow / EBITDA) en IFRS de 70,2%, en augmentation par rapport au 30 juin 2020 (59,5%) et au 31 décembre 2020 (60,2%), soulignant sa capacité à optimiser son flux de trésorerie en temps de crise. Le Groupe a continué de générer un Free Cash-Flow positif significatif de 78,1 millions d'euros au premier semestre 2021, contre 65,5 millions d'euros au premier semestre 2020.

Depuis l'émergence de la pandémie de la Covid-19, Indigo Group parvient à maintenir une forte liquidité et confirme sa politique de financement prudente, notamment grâce à l'absence de besoins de financement avant 2025, à l'absence de covenant sur ses obligations ou dette bancaire, à une trésorerie5 de 209 millions d'euros au 30 juin 2021 contre 220 millions d'euros au 31 décembre 2020, ainsi qu'à une facilité de crédit renouvelable non tirée de 300 millions d'euros. Le 13 juillet 2021, S&P Global Ratings a amélioré la perspective d'Indigo Group de négative à stable et a confirmé sa notation BBB-. Cette révision reflète la solide position du Groupe en matière de liquidité, la surperformance de l'exercice 2020 par rapport aux prévisions publiées par S&P le 14 mai 2020, ainsi que la reprise rapide du trafic attendue et constatée dès la mi-mai 2021.

**********

Conformément à sa stratégie visant à renforcer son modèle sur des contrats d'infrastructure, le Groupe a achevé au premier semestre 2021 les acquisitions de cinq parkings en pleine propriété à Bezons et Bordeaux en France, au Luxembourg, au Brésil et au Canada. Indigo a remporté les appels d'offres pour le renouvellement d'un contrat de concession à Mulhouse en France pour une durée de 10 ans, et d'un contrat de bail à Malaga en Espagne pour une durée de 12 ans. Le Groupe a également démarré la gestion de son premier contrat en Chine dans la ville de Tongzi (province du Guizhou).

Dans le cadre de la préparation de la reprise économique, et dans l'objectif d'enrichir son portefeuille long-terme et sa diversification géographique en France, le Groupe a conclu en juin 2021 des accords pour acquérir, d'une part, les activités de stationnement en ouvrages du groupe Transdev, gérées par sa filiale Transdev Park et, d'autre part, le portefeuille de concessions et de baux long-terme de parcs de stationnement de Covivio, gérés par sa filiale République.

Le secteur Mobility Digital Solutions a contribué positivement à l'évolution du Groupe. OPnGO a passé la barre du million d'utilisateurs au premier semestre 2021. INDIGO®weel est dorénavant présent sur trois axes de business distincts : le stationnement vélo sécurisé, la mobilité en entreprise et la mobilité en ville. Smovengo a comptabilisé, au premier semestre 2021, 19,1 millions de courses, soit 3,6 millions de plus que sur la même période de 2020 grâce à la mise à disposition de plus de 17 000 vélos dans 1 400 stations.

Les comptes consolidés non audités du Groupe au 30 juin 2021 sont disponibles en français et en anglais sur le site internet www.group-indigo.com dans la rubrique Investisseurs / Résultats financiers.



Chiffres Clés en IFRS

(en millions d'euros) S1-2020 S1-2021 Var. à cours de change

courants (%) Var. à cours de change constants (%) Chiffre d'affaires 254,8 249,5 -2,1% -1,2% EBITDA 110,0 111,3 +1,2% 1 ,6% % Marge 43,2% 44,6% +144 pts +122 pts Résultat opérationnel (18,4) 10,9 n.a. n.a. Résultat net - part du Groupe (41,3) (11,1) n.a. n.a. Free Cash-Flow 65,5 78,1 +19,2% n.a. Cash Conversion ratio 59,5% 70,2% +18,0% n.a. Endettement financier net 2 160,3 2 108,9 -2,4% n.a.



**********

Indigo Group

Contact analystes / investisseurs : Contact presse : Noe Poyet Benjamin Voron ir@group-indigo.com benjamin.voron@group-indigo.com



A propos des données financières publiées

Afin d'améliorer la lisibilité et la présentation de sa performance, le Groupe présente des données opérationnelles (chiffre d'affaires, EBITDA, Résultat Opérationnel) qualifiées de « Global Proportionate » (GP), ces dernières intégrant la quote-part des activités du Groupe dans les co-entreprises qu'il détient (principalement aux USA, en Colombie et Smovengo en France) comme si elles étaient consolidées par intégration proportionnelle et non par la méthode de la mise en équivalence, cette dernière étant appliquée pour la préparation des comptes consolidés, conformément aux normes IFRS.

Pour plus d'informations sur les données financières et opérationnelles publiées, vous pouvez cliquer sur le lien suivant : https://www.group-indigo.com/fr/informations-donnees/



A propos d'Indigo Group S.A.

La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, d'OPnGO et d'INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 2,3 millions de places de stationnement et leurs services associés dans 11 pays.

Indigo Group est indirectement détenu par Crédit Agricole Assurances à hauteur de 47,5%, par Vauban Infrastructure Partners à hauteur de 33,2%, par MR Infrastructure Investment (Meag) à hauteur de 14,4%, à hauteur de 0,5% en autocontrôle et pour le solde par le management du Groupe.

www.group-indigo.com



Avertissement

Les informations contenues dans le présent document ont été incluses de bonne foi, mais sont uniquement destinées à des fins d'information générale. Toutes les précautions raisonnables ont été prises pour s'assurer que les informations contenues dans le présent document ne sont pas fausses ou trompeuses. Elles ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques et aucune déclaration ou garantie n'est donnée quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. Ce communiqué doit être lu conjointement avec les informations sur Indigo Group S.A. (la « Société ») publiées sur son site internet à l'adresse www.group-indigo.com.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre ou à émettre, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, et n'en fait pas partie. Son élaboration ne constitue pas une recommandation concernant les valeurs mobilières. Rien dans le présent document ne peut servir de base à la conclusion d'un contrat ou d'un accord.

Le présent document peut contenir des objectifs et des déclarations prospectives concernant la situation financière, les résultats d'exploitation, les activités commerciales et la stratégie d'expansion de la Société. Bien que fondés sur des hypothèses raisonnables, ces objectifs et déclarations sont soumis à de nombreux risques et incertitudes, y compris des éléments que la Société ne connait pas encore ou qu'elle ne considère pas actuellement comme importants, et il ne peut y avoir aucune garantie que les événements prévus se produiront ou que les objectifs fixés seront effectivement atteints. Toutes les déclarations prévisionnelles sont les attentes actuelles de la direction de la Société concernant des événements futurs et sont soumises à un certain nombre de facteurs et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prévisionnelles. Les informations ne sont valables qu'au moment de leur rédaction et la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les objectifs sur la base de nouvelles informations ou d'événements futurs ou autres, sous réserve des réglementations applicables. Des informations complémentaires sur les facteurs et les risques qui pourraient avoir un impact sur les résultats financiers de la Société sont contenues dans les documents déposés par le Groupe auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et disponibles sur son site internet à l'adresse www.group-indigo.com.

Ni la Société, ni aucune société affiliée, ni ses dirigeants ou employés ne peuvent être tenus responsables de toute perte, dommage ou dépense résultant de l'accès ou de l'utilisation du présent document, y compris, sans limitation, toute perte de profit, toute perte indirecte, fortuite ou consécutive.

Aucune reproduction d'une partie quelconque du présent document ne peut être vendue ou distribuée à des fins commerciales, ni modifiée.

Notes :

1. Chiffres consolidés Global Proportionate (à l'exception du Free Cash-Flow, du Cash Conversion Ratio et de l'Endettement financier net présentés selon le référentiel IFRS). Les chiffres clés IFRS sont disponibles en fin de Communiqué de Presse.

2. Comparaison à périmètre courant.

3. Europe : Belgique, Espagne, France et Luxembourg. La Pologne et la Suisse ne sont pas incluses dans l'analyse.

4. Amériques : Brésil, Canada, Etats-Unis. La Colombie et le Panama ne sont pas inclus dans l'analyse.

5. Disponibilités et équivalents de trésorerie

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71194-20210927-communique-de-presse-resultats-s1-2021.pdf

