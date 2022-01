La Défense, 25 janvier 2022

Indigo Group a finalisé les acquisitions en France des activités de stationnement en ouvrages de Transdev Group et de Covivio

Conformément aux accords conclus en juin 2021, le Groupe Indigo, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, a acquis, d'une part, les activités de stationnement en ouvrages de Transdev Group, gérées par sa filiale Transdev Park et, d'autre part, le portefeuille de concessions et de baux long-terme de parcs de stationnement de Covivio, gérés par sa filiale République SA.

S'appuyant sur ses relations de longue date avec les collectivités locales, Transdev Park exploitait en France une soixantaine de parcs de stationnement regroupant plus de 30.000 places, ainsi que plus de 100.000 places en voirie qui ne font pas partie de la transaction. Indigo Group a acquis l'ensemble du portefeuille de stationnement en ouvrages qui a généré plus de 21 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019.

La dizaine de parcs de stationnement en concessions et baux long-terme de Covivio ont généré 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. La durée résiduelle moyenne du portefeuille est supérieure à 23 ans1.

Serge Clémente, Président du Directoire d'Indigo Group, déclare : « Ces deux opérations s'inscrivent dans la stratégie de croissance à long-terme solide et rentable du Groupe Indigo dans les pays où il occupe une position de leader, et renforcent son positionnement de partenaire clé du secteur public et privé pour les solutions de stationnement et de mobilité individuelle. Le Groupe enrichit ainsi son portefeuille Infra en intégrant des parcs de stationnement dans des emplacements géographiques complémentaires, notamment à Metz, Bordeaux, Marseille et en Ile-de-France, qui permettront de créer des synergies opérationnelles significatives . Conformément à sa politique d'innovation et de qualité, il apportera son expertise en termes d'exploitation et de qualité de service avec l'ambition de promouvoir de nouveaux modèles urbains pour les infrastructures de stationnement. Enfin, je souhaite la bienvenue aux collaborateurs de Transdev Park dédiés aux activités de stationnement en ouvrage qui nous ont rejoint et qui peuvent désormais bénéficier des opportunités offertes par le Groupe en termes de développement personnel et professionnel, notamment via le Campus Indigo. »

Par ailleurs, pour répondre aux défis à venir de la mobilité urbaine, le Groupe Indigo et Transdev, acteurs mondiaux respectivement sur les marchés du stationnement et du transport de voyageurs, ont signé un partenariat afin d'unir leurs expertises dans les appels d'offres combinés stationnement/transport et d'apporter des services conjoints dans les projets de MaaS (Mobility As A Service) portés par les collectivités locales.

Le Groupe Indigo a également conclu un accord avec Covivio en vue d'étudier des projets de partenariat pour certains parkings détenus par Covivio en France et le déploiement des solutions de mobilité douce d'INDIGO®weel.

Le Groupe Indigo a financé ces deux acquisitions grâce à sa trésorerie disponible. Sa liquidité qui s'élevait à 509 millions d'euros au 30 juin 2021, incluant 209 millions d'euros de trésorerie et 300 millions d'euros de sa RCF non tirée et arrivant à échéance en octobre 2023, s'est améliorée au deuxième semestre 2021 grâce à la forte reprise de l'activité dans toutes ses géographies et à la vente de sa participation de 50% dans LAZ Karp Associates LLC le 30 décembre 2021.

INDIGO : Créateur d'espaces pour une ville apaisée en mouvement

**********

Indigo Group

Contact analystes / investisseurs : Contact presse : Noe Poyet Benjamin Voron ir@group-indigo.com benjamin.voron@group-indigo.com

A propos des données financières publiées

Afin d'améliorer la lisibilité et la présentation de sa performance, le Groupe présente des données opérationnelles (chiffre d'affaires, EBITDA, Résultat Opérationnel) qualifiées de « Global Proportionate » (GP), ces dernières intégrant la quote-part des activités du Groupe dans les co-entreprises qu'il détient (principalement en Colombie, en Chine et Smovengo en France) comme si elles étaient consolidées par intégration proportionnelle et non par la méthode de la mise en équivalence, cette dernière étant appliquée pour la préparation des comptes consolidés, conformément aux normes IFRS.

Pour plus d'informations sur les données financières et opérationnelles publiées, vous pouvez cliquer sur le lien suivant : https://www.group-indigo.com/fr/informations-donnees/

A propos d'Indigo Group S.A.

La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, d'OPnGO et d'INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 1,2 millions de places de stationnement et leurs services associés dans 11 pays.

Indigo Group est indirectement détenu par Crédit Agricole Assurances à hauteur de 47,5%, par Vauban Infrastructure Partners à hauteur de 33,2%, par MR Infrastructure Investment (Meag) à hauteur de 14,4%, à hauteur de 0,5% en autocontrôle et pour le solde par le management du Groupe.

www.group-indigo.com

Avertissement

Les informations contenues dans le présent document ont été incluses de bonne foi, mais sont uniquement destinées à des fins d'information générale. Toutes les précautions raisonnables ont été prises pour s'assurer que les informations contenues dans le présent document ne sont pas fausses ou trompeuses. Elles ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques et aucune déclaration ou garantie n'est donnée quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. Ce communiqué doit être lu conjointement avec les informations sur Indigo Group S.A. (la « Société ») publiées sur son site internet à l'adresse www.group-indigo.com.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre ou à émettre, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, et n'en fait pas partie. Son élaboration ne constitue pas une recommandation concernant les valeurs mobilières. Rien dans le présent document ne peut servir de base à la conclusion d'un contrat ou d'un accord.

Le présent document peut contenir des objectifs et des déclarations prospectives concernant la situation financière, les résultats d'exploitation, les activités commerciales et la stratégie d'expansion de la Société. Bien que fondés sur des hypothèses raisonnables, ces objectifs et déclarations sont soumis à de nombreux risques et incertitudes, y compris des éléments que la Société ne connait pas encore ou qu'elle ne considère pas actuellement comme importants, et il ne peut y avoir aucune garantie que les événements prévus se produiront ou que les objectifs fixés seront effectivement atteints. Toutes les déclarations prévisionnelles sont les attentes actuelles de la direction de la Société concernant des événements futurs et sont soumises à un certain nombre de facteurs et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prévisionnelles. Les informations ne sont valables qu'au moment de leur rédaction et la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les objectifs sur la base de nouvelles informations ou d'événements futurs ou autres, sous réserve des réglementations applicables. Des informations complémentaires sur les facteurs et les risques qui pourraient avoir un impact sur les résultats financiers de la Société sont contenues dans les documents déposés par le Groupe auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et disponibles sur son site internet à l'adresse www.group-indigo.com.

Ni la Société, ni aucune société affiliée, ni ses dirigeants ou employés ne peuvent être tenus responsables de toute perte, dommage ou dépense résultant de l'accès ou de l'utilisation du présent document, y compris, sans limitation, toute perte de profit, toute perte indirecte, fortuite ou consécutive.

Aucune reproduction d'une partie quelconque du présent document ne peut être vendue ou distribuée à des fins commerciales, ni modifiée.

1 Durée résiduelle moyenne pondérée des activités d'infrastructure basée sur le Free Cash-Flow normatif Global Proportionate 2019, en supposant l'exercice d'options pour les baux long-terme avec renouvellement à la discrétion de Covivio.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lWtpZ5iXaJybmpxtZ8plaWNsam2XyGaabJabk2WcZJ2Vb25mxpySasiYZnBjnW5r

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72895-20220125-communique-de-presse-acquisition-portefeuilles-off-street-transdev-covivio-vf.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews