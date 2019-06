Indigo Group, acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, annonce ce jour la conclusion de l'acquisition du pôle stationnement de Spie batignolles concessions, opéré sous la marque Spie Autocité, suite à la levée des conditions suspensives.

Cette acquisition, qui présente une forte complémentarité avec les activités du Groupe, lui permet de poursuivre le développement de son portefeuille de concessions longues et de densifier sa présence en France en intégrant des parcs bénéficiant de localisations géographiques de qualité notamment à Paris et en 1ère couronne (La Garenne Colombes, Montrouge, Conflans-Sainte-Honorine, Achères), ainsi qu'à Lille et Lyon.

A fin décembre 2018, le pôle stationnement de Spie batignolles concessions a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 33 millions d'euros.

Indigo confirme ainsi son positionnement en tant qu'interlocuteur privilégié des villes pour les solutions de stationnement et de mobilité individuelle, ainsi que sa stratégie de croissance forte et rentable dans les pays dans lesquels il détient une position prépondérante, sur le long terme et dans le respect de sa notation financière BBB par Standard & Poor's, tout en poursuivant sa politique d'innovation et de qualité centrée sur ses clients.

Indigo Group

A propos d'Indigo Group

La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, d'OPnGO et d'INDIGO® weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 2,3 millions de places de stationnement et leurs services associés dans 10 pays. Au 31 décembre 2018, le chiffre d'affaires et l'EBITDA consolidés d'Indigo Group s'élevaient respectivement à 961,4 millions d'euros et 307,7 millions d'euros (données Global

Proportionate).

Indigo Group est indirectement détenue à hauteur d'environ 49,2% par des fonds d'investissement gérés par Ardian, à hauteur d'environ 49,2% par Crédit Agricole Assurances et pour le solde par les employés et le management du Groupe.

www.group-indigo.com

