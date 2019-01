Indigo Group, acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, a conclu un accord en vue de l'acquisition du pôle stationnement de Spie batignolles concessions, opéré sous la marque Spie Autocité. Cette acquisition permettra au Groupe d'accroître sa densité en France dans des villes dans lesquelles il est déjà présent.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la stratégie Goal 2025 annoncée en mars 2018 consistant à se concentrer sur les pays dans lesquels le groupe détient une position de leader ou de co-leader. Il fait suite au rachat de l'entreprise Besix Park en Belgique en juillet 2018, ainsi qu'à la cession des activités du groupe au Royaume-Uni, en Allemagne, en République Tchèque et en Slovaquie, finalisée en décembre 2018.

Le groupe Spie batignolles exploite des parcs de stationnement depuis 2000 sous la marque Spie Autocité. Fort de son savoir-faire dans la relation avec les collectivités locales, le groupe opère 14 contrats, portant sur l'exploitation de 29 parcs de stationnement, dont un en construction, et de 2 voiries, le tout comprenant environ 20 000 places. Les parcs de stationnement sont situés à Paris notamment en proximité des portes parisiennes (Porte de Saint Cloud, Porte d'Auteuil, Porte de St Ouen), en région parisienne (La Garenne Colombes, Montrouge, Conflans-Sainte-Honorine, Achères), ainsi qu'à Lille et à Lyon. En 2017, ce pôle stationnement avait réalisé un chiffre d'affaires d'environ 32M€.

La complémentarité des positions des deux groupes permettra d'obtenir d'importantes synergies opérationnelles. Indigo Group mettra notamment en œuvre sur l'ensemble de ces contrats son expertise en termes d'exploitation et d'expérience client réinventée, avec l'ambition d'offrir aux villes une solution globale de stationnement et de mobilité.

Les effectifs opérationnels de Spie Autocité, soit une soixantaine de personnes, seront repris dans l'activité Indigo en France. Ils bénéficieront ainsi des possibilités offertes par Indigo à tous ses collaborateurs en termes de développement personnel et de parcours professionnel, notamment via le Campus Indigo.

La transaction, conclue sous conditions suspensives, devrait être finalisée avant la fin du premier semestre 2019.

Jean-Charles Robin, Président du Directoire de Spie batignolles, indique : « Dans le cadre d'un marché qui se concentre, la cession de nos concessions de stationnement à Indigo Group donnera à cette activité l'opportunité de poursuivre son développement en bénéficiant du savoir-faire et des capacités d'innovation de cet acteur majeur du stationnement et de la mobilité urbaine. »

Serge Clémente, Président d'Indigo Group, déclare : « Le profil du portefeuille de concessions développé par Spie Autocité correspond pleinement à la stratégie de densification et de développement d'Indigo Group sur le modèle infrastructure. Cette acquisition permettra d'accroître la diversité de notre portefeuille en intégrant des parcs avec des localisations géographiques de qualité notamment à Paris et en 1ère couronne, ainsi qu'en province. Nous allons continuer à investir dans ces parkings afin de les préparer à l'arrivée des voitures intelligentes et autonomes, en complément des services actuellement proposés au travers de plateformes de mobilité partagée ainsi que de solutions de stationnement digitalisées. »

Le Groupe confirme ainsi son positionnement en tant qu'interlocuteur privilégié des villes pour les solutions de stationnement et de mobilité individuelle, ainsi que sa stratégie de croissance forte et rentable dans les pays dans lesquels il détient une position de leader ou de co-leader, sur le long terme et dans le respect de son rating BBB, tout en poursuivant sa politique d'innovation et de qualité centrée sur ses clients.

