OPnGO Group BV, propriétaire de la plateforme digitale de solutions de stationnement OPnGO, annonce la signature d'un partenariat stratégique (Joint Venture) avec Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A), Banrisul Cartões (une société du groupe Banrisul) et OPnGO Brasil Tecnologia S.A.

Ce partenariat se traduit par la création d'une nouvelle société intitulée VeroGo, dans laquelle OPnGO Group BV détiendra une participation minoritaire de 6.0%.

L'offre VeroGo associe aux terminaux de paiement par carte bancaire (du groupe Banrisul) les solutions d'accès dans les parcs de stationnement (par reconnaissance de plaque). Ainsi, les commerçants pourront régler facilement le stationnement de leur client.

Cette solution VeroGo vise ainsi à offrir une solution de paiement du stationnement et une fidélisation client unique au monde, à destination des centres commerciaux brésiliens.

Serge Clémente, Président d'Indigo Group, déclare : « ce nouveau partenariat stratégique est une nouvelle illustration de notre plan stratégique 2025, qui vise à devenir un leader mondial des solutions de stationnement digitales, via notre entité OPnGO. Il illustre également notre stratégie géographique centrée sur les marchés les plus attractifs au monde, notamment le Brésil, où Indigo Group est présent depuis 2013 et est désormais le deuxième acteur avec environ 200 parcs de stationnement exploités dans 22 États à fin novembre 2018. »

La finalisation de cette transaction reste soumise à la réalisation de certaines conditions dont l'accord des autorités brésiliennes.

**********

Contact analystes / investisseurs : Contact presse : Erwan Bégos Claire Lise Beaurenault Tél : +33 1 49 03 15 80 Tél : +33 1 49 03 12 79 Mobile : +33 6 25 71 28 76 Mobile : +33 7 50 68 30 64 ir@group-indigo.com claire-lise.beaurenault@group-indigo.com

Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, d'OPnGO et d'INDIGO® weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 2,3 millions de places de stationnement et leurs services associés dans 14 pays. En 2017, le chiffre d'affaires consolidé et l'EBITDA consolidé d'Indigo Group s'élevaient respectivement à 897,5 millions d'euros et 310,0 millions d'euros (données Global Proportionate).

Indigo Group est indirectement détenue à hauteur de 49,2% par des fonds d'investissement gérés par Ardian, à hauteur de 49,2% par Crédit Agricole Assurances et pour le solde par les employés et le management du Groupe.

OPnGO Group BV, détenue indirectement à 100% par Indigo Group, fournit des solutions de stationnement digitales (paiement à la demande, réservation, abonnements mensuels et paiement en voirie) dans 4 pays d'Europe à travers plus de 500 parkings et 50 voiries et aux États-Unis avec la marque Mobile NOW.

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. est la plus grande banque du sud du Brésil et exerce principalement ses activités dans l'État de Rio Grande do Sul (RS). Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. est une société cotée en bourse qui exerce ses activités sous la forme d'une banque multi-service et opère dans les portefeuilles commerciaux, de crédit, de financement et d'investissement en prêts immobiliers, de développement, de crédit-bail et de prêts à l'investissement, y compris opérations de change, courtage en valeurs mobilières et gestion de cartes de crédit.

Banrisul Cartões S.A. est une société spécialisée dans la transmission, le traitement et le règlement des transactions par carte. Elle s'engage également dans l'émission de cartes prépayées et postpayées pour l'achat de nourriture, de repas et de carburant ; cartes de débit prépayées ; cartes de prestations postpayées et bons cadeaux ; et des cartes de visite pour la gestion des parcs, des dépenses et des paiements. La société a été fondée en 1969 et est basée à Porto Alegre, au Brésil. Banrisul Cartões S.A. est une filiale de Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

OPNGO BRASIL TECNOLOGIA S.A. est une entreprise fondée à Porto Alegre qui offre un service de proximité à ses utilisateurs, ce qui facilite l'accès aux zones de stationnement agréées et le paiement électronique des frais de stationnement.

Information non réglementée

Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56130-20181126-opngo-etend-son-offre-de-stationnement-digital-vfr-vf.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews