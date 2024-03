INDITEX : HSBC rehausse son objectif de cours

Le 19 mars 2024 à 12:50 Partager

HSBC a relevé mardi son objectif de cours sur Inditex, porté de 44 à 51 euros, tout en maintenant son conseil d'achat sur le titre du géant espagnol de la confection.



Dans une note de recherche, la banque britannique met en évidence des résultats annuels 2023/2024 ressortis en ligne avec les attentes, mais aussi un début d'exercice meilleur que prévu pour ce qui concerne 2024/2025.



L'établissement ajoute que la montée en puissance des investissements du groupe, que ce soit dans l'optimisation des magasins, l'ajout de nouvelles surfaces ou l'amélioration des plateformes en ligne, constitue un facteur de soutien pour le dossier sur le long terme.



Avec un PER de 23,5x, le titre se traite à un niveau conforme à sa moyenne de 23x sur cinq ans, fait-il par ailleurs valoir, rappelant que la valorisation du titre a récemment évolué entre 17x et 30x.



D'après HSBC, le prochain catalyseur à attendre est la publication des résultats du premier trimestre fiscal de l'entreprise, prévue le 5 juin prochain.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.