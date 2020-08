Indonésie: 1ère contraction du PIB en 21 ans au 2e trimestre

Jakarta (awp/afp) - L'économie indonésienne a enregistré au deuxième trimestre sa première contraction en plus de 21 ans, et ce à cause de la pandémie, les experts redoutent que la reprise soit extrêmement lente.

Le PIB de la première économie d'Asie du Sud-Est entre avril et juin a diminué de 5,3% par rapport au deuxième trimestre 2019, a annoncé l'agence de statistiques indonésienne. Une chute essentiellement due au recul des ventes au détail et de l'activité manufacturière.

Il s'agit de la première contraction en Indonésie depuis le premier trimestre 1999, quand l'archipel avait essuyé les répercussions de la crise financière asiatique.

"L'activité économique en Indonésie s'est effondrée au deuxième trimestre", a observé le cabinet Capital Economics.

"L'incapacité à contenir efficacement le virus et les politiques inadaptées de soutien signifient que la reprise risque d'être une des plus lentes de la région", a-t-il ajouté.

La Banque centrale indonésienne a réduit le mois dernier ses taux d'intérêt pour la quatrième fois de l'année dans l'espoir de doper son économie.

Le gouvernement a annoncé un plan de soutien à l'économie de 48 milliards de dollars pour contrer l'impact de l'épidémie, qui a ravagé des secteurs entiers, en particulier le tourisme.

Plusieurs millions d'Indonésiens ont perdu leur travail, et le gouvernement table désormais sur une contraction du PIB de 0,4% sur l'ensemble de l'année.

L'archipel de 270 millions d'habitants a récemment assoupli les restrictions pour éviter l'effondrement total de son économie.

Mais le nombre de contaminations est à la hausse en Indonésie, qui totalise officiellement 115.000 cas et plus de 5.300 décès.

Le chiffre des contaminations est certainement très sous-estimé, l'Indonésie ayant un des taux de dépistage les plus faibles du monde.

afp/jh