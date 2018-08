Indonésie-Dix morts après un nouveau séisme sur l'île de Lombok

MATARAM, Indonésie, 20 août (Reuters) - Le séisme de 6,9 degrés de magnitude qui s'est produit dimanche soir au large de l'île indonésienne de Lombok a fait dix morts, ont annoncé lundi les autorités.

Plus d'une centaine de répliques sismiques ont été ressenties depuis le séisme de dimanche soir, ce qui a provoqué des scènes de paniques et des coupures d'électricité sur l'île.

Située à l'est de Bali, l'île de Lombok, une destination prisée des touristes, a été touchée par une série de tremblements de terre depuis fin juillet, dont le plus important, le 5 août, d'une magnitude de 6,9, a fait environ 460 morts et contraint 350.000 personnes à quitter leur foyer.

Selon les autorités, les dégâts matériels causés par le tremblement de terre du 5 août sont estimés à 342 millions de dollars (299 millions d'euros). (Fanny Potkin et Kanupriya Kappor; Arthur Connan pour le service français)