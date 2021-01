Indonésie-Le séisme sur les Célèbes a fait au moins 81 morts

DJAKARTA, 18 janvier (Reuters) - Le séisme qui a frappé vendredi l'île indonésienne des Célèbes a fait au moins 81 morts et déplacé plus de 19.000 personnes, selon le dernier bilan rapporté lundi par les autorités, alors que se poursuivaient les opérations de secours et de recherche de survivants.

Le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes a indiqué que le décès d'au moins 81 personnes a été confirmé tandis que plus de 250 autres étaient gravement blessées.

Des centaines d'habitations et de bâtiments ont aussi été gravement endommagés, a ajouté Raditya Jati dans un communiqué. (Kate Lamb; version française Jean Terzian)