Indonésie-Un séisme de magnitude 5,8 secoue la Papouasie occidentale

DJAKARTA, 28 décembre (Reuters) - Un séisme de magnitude 6,4 sur l'échelle de Richter a été enregistré vendredi dans la province indonésienne de Papouasie occidentale, rapporte l'institut américain de veille géologique (USGS), provoquant des scènes de panique une semaine après le tsunami qui a frappé les îles de Java et Sumatra.

L'épicentre a été localisé près de la ville de Manokwari, à 55 km de profondeur. Selon l'Agence météorologique indonésienne, aucun tsunami n'est à craindre.

Aucune victime ni dégât n'ont pour l'heure été rapportés.

Un tsunami provoqué par le glissement d'une partie du cratère du volcan Anak Krakatoa vers l'océan a fait 430 morts et plus de 1.400 blessés lorsque des vagues de plus de cinq mètres ont atteint les côtes de Java et Sumatra. (Tabita Diela; Arthur Connan pour le service français)