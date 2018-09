Indonésie-Un séisme et un tsunami font 48 morts et de nombreux disparus

(Actualisé avec Agence de prévention des catastrophes)

par Agustinus Beo Da Costa et Kanupriya Kapoor

DJAKARTA, 29 septembre (Reuters) - De nombreux corps ont été découverts samedi en bord de mer, à Palu, sur l’île indonésienne des Célèbes, après un violent séisme et un tsunami.

De puissantes répliques continuaient samedi à secouer cette ville côtière touristique, où des vagues de trois mètres ont déferlé après une secousse de magnitude 7,5.

"De nombreux corps ont été retrouvés le long du littoral à cause du tsunami, mais le nombre est encore inconnu", a déclaré Sutopo Purwo Nugroho, porte-parole de l'agence indonésienne de prévention des catastrophes (BNPB). Le bilan, toujours très provisoire, est pour le moment de 48 morts et 350 blessés, a-t-il poursuivi.

Des centaines de personnes s'étaient rassemblées sur la plage pour la célébration de l'anniversaire de la ville et beaucoup sont portées disparues.

Des vidéos amateurs diffusées par des chaînes de télévision locales montrent les vagues s'engouffrant dans les bâtiments du littoral, ravageant les maisons et dispersant des conteneurs.

Plusieurs milliers d'habitations, ainsi que des hôpitaux, des centres commerciaux et des hôtels se sont effondrés et un pont a été emporté, toujours selon Sutopo Purwo Nugroho.

L'institut météorologique et de géophysique indonésien a lancé une alerte au tsunami et l'a levée après 34 minutes plus tard. Beaucoup le lui reprochent, mais les autorités assurent que les vagues ont déferlé avant la levée de l'alerte.

Le séisme et le tsunami ont provoqué une panne d'électricité qui empêche les communications et complique la coordination des secours.

Le BNPB est sans nouvelles de Donggala, localité la plus proche de l'épicentre du séisme, situé à 27 km de Palu. Plus de 600.000 personnes vivent dans les deux villes.

Des avions militaires chargés d'aide humanitaire ont décollé de Djakarta, selon le ministre de la Sûreté. La piste et la tour de contrôle de l'aéroport de Palu ont été endommagées, mais il devrait être rouvert rapidement, assurent les autorités.

Les routes sont coupées à l'est et au sud de la ville. "Aucune évacuation n'a pu avoir lieu dans la zone sinistrée", a déploré un habitant interrogé par la chaîne Metro TV.

Un séisme de plus faible magnitude avait déjà fait un mort et une dizaine de blessés, vendredi, à Donggala.

Les Célèbes (Sulawesi en indonésien) sont situées à quelques centaines de kilomètres au nord-est de l'île touristique de Lombok, où une série de séismes a fait un demi-millier de morts en août. Des tsunami s'étaient déjà produit en 1927 et en 1968 à Palu.

(Avec Fransiska Nangoy, Fanny Potkin, Tabita Diela, Gayatri Suroyo; Jean-Philippe Lefief pour le service français)