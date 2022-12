Indonésie-Vigilance maximale après l'éruption du volcan Semeru

DJAKARTA, 4 décembre (Reuters) - Le volcan Semeru, situé sur l'île de Java en Indonésie, est entré en éruption tôt dimanche matin, projetant un panache de cendres, ce qui a incité les autorités à demander à la population d'éviter la zone et à procéder à des évacuations.

Le centre indonésien de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques, le PVMBG, a relevé le niveau d'activité volcanique de III à IV, le plus élevé, qui signifie que le danger menace les zones peuplées et que l'activité du volcan s'est intensifiée.

Les autorités ont donc demandé aux habitants de ne pas se rendre dans un rayon de 8 km autour du centre d'éruption, situé à 640 km à l'est de la capitale Jakarta, ajoutant que des nuages de cendres chaudes s'étaient déplacés jusqu'à 19 km.

Le centre PVMBG précise que les réserves de magma pourraient être plus importantes que lors des éruptions des années 2021 et 2020, ce qui signifie que les nuages de cendres chaudes pourraient aller plus loin que les deux dernières années et toucher davantage de résidences.

L'éruption du Semeru, à la même période l'année dernière, avait fait plus de 50 morts et plusieurs disparus. Des milliers de personnes avaient dû être déplacées.

L'évacuation des personnes vivant à proximité du volcan avaient d'ailleurs commencé en matinée. Pour l'instant, 93 personnes, dont des enfants et des personnes âgées, ont été redirigées vers des abris, a déclaré l'agence indonésienne de prévention des catastrophes (BNPB) dans un communiqué.

Le panache de fumée s'élevait à 15 kilomètres de hauteur, selon l'agence japonaise de météorologie, qui a précisé que l'éruption ne devrait pas entraîner de risque de tsumani.

Ce nouvel évènement sur la partie est de Java fait suite à plusieurs importants tremblements de terre dans la région, dont un qui a fait plus de

300 morts le mois dernier

.

Le volcan est entré en éruption à 02h46 heure locale (19h46 GMT samedi) a dit la BNPB. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des nuages de cendres gris recouvrir les régions alentours.

Avec 142 volcans, l'Indonésie a la plus grande population mondiale vivant à proximité d'un volcan, dont 8,6 millions dans un rayon de 10 km (6 miles). (Reportage Stefanno Sulaiman et Angie Teo à Jakarta; Reportage supplémentaire de Tetsushi Kajimoto à Tokyo, version française Camille Raynaud et Caroline Pailliez)