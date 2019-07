Indonésie-Violent séisme dans les Moluques, pas d'alerte au tsunami

(Actualisé avec un décès)

DJAKARTA, 14 juillet (Reuters) - Un puissant séisme de magnitude 7,3 a fait un mort et semé la panique dimanche aux Moluques, dans l'est de l'Indonésie, mais aucune alerte au tsunami n'a été émise, ont annoncé les autorités locales.

L'épicentre a été localisé à 10 km de profondeur et 170 km au sud-est de Ternate, dans les Moluques du Nord, selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS).

La région des Moluques et des Célèbes, située entre Bornéo à l'Ouest, les Philippines au Nord, la Papouasie à l'Est et Timor au Sud, est le théâtre d'une intense activité sismique.

En septembre 2018, un tsunami provoqué par un séisme a fait au moins 2.000 morts et des milliers de disparus aux Célèbes.

Selon l'agence météorologique indonésienne, le tremblement de terre enregistré dimanche ne risque pas de provoquer de vague meurtrière. Une trentaine de réplique ont eu lieu depuis le séisme principal.

(Tabita Diela et Fransiska Nangoy Tangi Salaün pour le service français)