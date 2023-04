L'extraction de pétrole et de gaz en Indonésie entre janvier et mars a augmenté par rapport à la même période de l'année précédente, mais est restée inférieure aux objectifs fixés dans le budget de l'État en raison d'arrêts imprévus, a déclaré lundi à la presse l'organisme de régulation en amont SKK Migas.

L'extraction de pétrole brut s'est élevée à 612 700 barils par jour (bpj) au cours du premier trimestre, tandis que l'extraction de gaz naturel s'est élevée à 5 399 millions de pieds cubes standard par jour (mmscfd). Ces chiffres sont à comparer aux 611 700 bpj de pétrole levés au cours du même trimestre de l'année dernière et aux 5 321 mmscfd de gaz levés.

Le budget de l'État a prévu 660 000 bpj de levage de pétrole et 6 160 mmscfd de distribution de gaz pour l'année.

Le pays d'Asie du Sud-Est a dû faire face à des points d'entrée de levage plus bas cette année en raison d'une production moins importante que prévu du bloc Rokan en 2022, tandis que les activités de production dans d'autres blocs ont été affectées par un certain nombre d'arrêts non planifiés, a déclaré le haut fonctionnaire Wahju Wibowo.

Au cours du premier trimestre, l'Indonésie a produit 49,7 cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL), soit environ 24 % de l'objectif annuel, et a exporté 35 cargaisons.

Ces dernières années, l'Indonésie a connu une production de pétrole et de gaz atone en raison de l'épuisement des blocs, tandis que certains nouveaux projets majeurs ont été retardés.

Le projet gazier Tangguh Train-3 de BP, qui a été retardé par rapport à un objectif antérieur de 2021, aurait sa "première baisse de GNL" vers le mois de juin, a déclaré Wahju.

Entre-temps, SKK Migas s'attend à ce qu'un accord de vente soit signé dans le courant du mois pour l'exploitation du projet gazier Indonesia Deepwater Development (IDD), a déclaré le président Dwi Soetjipto, sans nommer le nouvel investisseur.

La société énergétique américaine Chevron a annoncé début 2020 son intention de se retirer de sa participation de 62 % dans le projet IDD, afin de modifier son portefeuille mondial.

Un fonctionnaire du ministère de l'énergie avait indiqué que l'entreprise italienne Eni pourrait être l'opérateur du projet IDD.

Le régulateur s'attend également à ce que l'entreprise énergétique publique indonésienne Pertamina propose ce mois-ci une offre ferme pour reprendre la part de 35 % de Shell dans le projet gazier de Masela, a déclaré M. Dwi.