Indosuez WM : les résultats des entreprises et les élections de mi-mandat génèrent de l'incertitude 04/10/2022 | 10:27

« Historiquement, lors d'une année d'élections de mi-mandat, l'indice S&P500 atteint généralement son point bas vers le 9 octobre », fait remarquer Vincent Manuel, directeur des Investissements chez Indosuez Wealth Management. Ces élections, mais aussi les résultats génèrent de l'incertitude, explique-t-il. Dans la perspective de la saison de publication des résultats, nombre d'investisseurs redoutent en effet l'impact de l'inflation sur les marges des entreprises et un éventuel ralentissement des ventes.



Vincent Manuel souligne également que le marché américain reste très sensible à l'évolution des taux d'intérêt réels, un sujet face auquel il convient de rester vigilant.





