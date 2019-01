Indosuez WM nomme un nouveau Directeur Général de CA Indosuez Wealth (Miami)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Frédéric Lamotte est nommé Directeur Général de CA Indosuez Wealth (Miami) et Responsable Global de la région Amériques pour le groupe Indosuez Wealth Management, marque mondiale de Gestion de Fortune du groupe Crédit Agricole. Basé à Miami, il prend ses fonctions en ce début d’année 2019. Depuis 2012, Frédéric Lamotte était Chief Investment Officer du groupe Indosuez Wealth Management.Diplômé de l'Ecole Centrale de Paris et titulaire d'un Master en Finance Internationale d'HEC, il est entré à la Banque Indosuez en 1988 au sein du département ALM de la Saudi French Bank. Frédéric Lamotte rejoint la filiale de Crédit Agricole Indosuez en 1993 à Singapour comme Responsable Produits Dérivés, avant de devenir Responsable Marché des Capitaux et Produits Dérivés de la filiale de Tokyo. En 1997, il est nommé Responsable Advisory et Produits Structurés de Crédit Agricole Suisse, puis Responsable Markets & Investment Solutions d'Indosuez Wealth Management Suisse en 2007.