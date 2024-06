Indosuez Wealth Management lance le fonds Indosuez Funds - Impact

Le 19 juin 2024 à 09:46 Partager

Indosuez Wealth Management a lancé une nouvelle solution d’investissement en actions internationales : Indosuez Funds – Impact. Classé SFDR Article 8, le fonds est construit autour d'une cinquantaine d’actions d’entreprises internationales de toutes tailles.



" Chaque investissement est minutieusement évalué pour son potentiel à contribuer positivement à la réalisation d'au moins un des objectifs de développement durable définis par les Nations Unies, qu'il s'agisse d'oeuvrer aux besoins de santé, d'alimentation et d'inclusion sociale ou financière, de soutenir la transition environnementale ou de favoriser l'économie circulaire et l'accès au numérique ", explique la société de gestion de fortune.



Les entreprises à impact sélectionnées sont évaluées selon une méthodologie interne articulée autour de trois dimensions : l'intentionnalité, la matérialité et la mesurabilité.