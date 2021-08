Industrial Technology Research Institute : L'Industrial Technology Research Institute (ITRI) s'appuie sur l'expérience des experts de l'UE pour explorer de nouvelles opportunités commerciales dans l'économie circulaire de l'énergie solaire

Industrial Technology Research Institute / Mot-clé(s) : Autres

L'Industrial Technology Research Institute (ITRI) s'appuie sur l'expérience des experts de l'UE pour explorer de nouvelles opportunités commerciales dans l'économie circulaire de l'énergie solaire TAIPEI, TAÏWAN - Media OutReach - le 24 août 2021 - La durée de vie des panneaux solaires photovoltaïques (PV) peut atteindre 30 ans. S'ils ne sont pas éliminés correctement, il est estimé que le montant cumulé des déchets globaux de modules solaires atteindra 8 millions de tonnes en 2030. L'intégration des déchets de modules solaires dans les modèles économiques circulaires présente un enjeu majeur. Avec le soutien du Département de la technologie industrielle (DTI), sous l'égide du Ministère des affaires économiques (MAE), l'Institut de recherche en technologie industrielle (Industrial Technology Research Institute, ITRI) a innové le « Module PV facile à démanteler » et a réinventé le module solaire. L'ITRI a introduit des matériaux faciles à démanteler et de nouvelles conceptions de structure dans la partie finale de la fabrication en amont de la chaîne de valeur des modules solaires, permettant un démantèlement complet des déchets de panneaux solaires et augmentant considérablement la valeur du recyclage des modules solaires. La reconception du module PV permet d'approcher l'avenir énergétique à zéro et réellement renouvelable. Pour introduire davantage la nouvelle technologie sur le marché internationale, l'ITRI organise le webinaire « À l'approche de plus de verdure : module PV facile à démanteler » le (jeudi) 16 septembre 2021, pour analyser les tendances de recyclage des panneaux solaires en UE et les opportunités d'introduction des technologies innovantes sur le marché international. Le webinaire a invité Dr. Frank Lenzmann du Centre de recherches énergétiques des Pays-Bas pour partager ses expériences et pour parler du cycle de vie des modules PV solaires et des moyens permettant de relever les derniers défis environnementaux. En outre, les laboratoires de recherches de matériaux et produits chimiques de l'ITRI partageront également l'esprit de recherche et développement sous-jacent de l'innovation du module PV facile à démanteler, qui conserve le rendement de conversion élevé du panneau PV. Le webinaire a également invité des sociétés cotées taïwanaises de grande notoriété à partager les dernières tendances en matière de matériaux de panneaux PV. San Fang Chemical Industry et United Renewable Energy parleront de la technologie de film de scellage thermoplastique et des tendances de la capacité de fabrication du module PV facile à démanteler. Grâce à cet évènement, nous espérons de réunir des sociétés internationales pour profiter de nouvelles technologies et créer un élan technologique, développer des avantages compétitifs et devenir de futurs partenaires. Soyez les bienvenus à nous joindre en ligne ! Page Internet de l'évènement : https://easy-pv-module.itri.org.tw/ Contact Tang-Xi, Yu tangxi@itri.org.tw

