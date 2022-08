Inégalitaire et divisé, l'Angola se prépare à des élections tendues

Le MPLA, dirigé par João Lourenço depuis 2017, gouverne le deuxième plus grand producteur de pétrole d'Afrique depuis son indépendance du Portugal en 1975. Mais le parti d'opposition de longue date, l'UNITA, est plus fort que jamais, alors que la colère grandit face aux échecs du gouvernement à convertir les vastes richesses pétrolières en de meilleures conditions de vie pour tous.

L'Angola, l'une des nations les plus inégalitaires du monde, élira le 24 août un nouveau président et des législateurs lors de sa cinquième élection multipartite depuis la première en 1992.

La moitié des Angolais vivent dans la pauvreté et plus de la moitié des moins de 25 ans sont au chômage, des faits sur lesquels l'UNITA espère capitaliser en promettant un changement de régime. La moitié des électeurs ont moins de 35 ans.

Un sondage Afrobarometer réalisé en mai a montré que les Angolais favorables à l'UNITA, dirigée par le charismatique Adalberto Costa Júnior, étaient passés de 13 % en 2019 à 22 %, toujours sept points derrière le MPLA. Près de la moitié des électeurs étaient indécis.

"Sans aucun doute, cette élection est la plus tendue depuis 1992", a déclaré Ricardo Soares de Oliveira, chercheur à l'Université d'Oxford. "Il y a une énorme quantité de volatilité et d'imprévisibilité - et le parti au pouvoir a beaucoup de craintes".

Trié sur le volet par son prédécesseur José Eduardo dos Santos lorsqu'il a quitté le pouvoir en 2017 après avoir dirigé l'Angola pendant 38 ans, Lourenço s'est engagé à lutter contre la corruption et à relancer l'économie dans une période de crise due à l'effondrement des prix du pétrole en 2014.

Il a enquêté sur la corruption pendant l'ère dos Santos, ciblant les enfants de l'ancien dirigeant en cherchant à récupérer des milliards de dollars de revenus siphonnés, une démarche visant à essayer de "gagner une certaine légitimité populaire", a déclaré Justin Pearce, maître de conférences en histoire à l'Université Stellenbosch d'Afrique du Sud.

Lourenço a également signé un accord avec le FMI et amélioré les liens avec l'Occident pour repositionner l'Angola comme une destination d'investissement digne de confiance, mais il a été confronté au COVID-19 et à une chute des prix du pétrole, puis à l'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Les problèmes qui touchent très directement les gens ... n'ont pas été résolus", Jon Schubert, professeur d'anthropologie à l'Université de Bâle. "Le coût de la vie est très élevé et les salaires valent un tiers de ce qu'ils valaient il y a six ans."

L'Angola est sorti d'une guerre civile de 27 ans entre le MPLA et l'UNITA en 2002, mais Soares de Oliveira a déclaré que les jeunes se souciaient peu de cette histoire, et s'inquiétaient davantage des maux économiques.

Cela augmente le risque de protestation violente, s'ils ont le sentiment que leur voix n'a pas été entendue. Un rapport de l'Institut d'études de sécurité a déclaré que si une victoire du MPLA est perçue comme frauduleuse, des troubles pourraient suivre.