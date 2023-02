Adrien Chavanne Analyste Junior Suivre 16 Tous ses articles D’origine lyonnaise, issu d’une famille d’industriels et de scientifiques, Adrien Chavanne est élève de l’ESDES. Grand sportif, curieux et amateur des chemins de randonnée les plus exotiques et exigeants, il comptabilise, en dépit de son jeune âge, plusieurs célèbres GR. Son amour pour l’investissement est un héritage familial, et à titre personnel, il évolue sur un large éventail boursier : des très petites caps françaises et européennes aux plus larges caps US. Infineon : le roi allemand des semi-conducteurs 09/02/2023 | 17:07 Adrien Chavanne 09/02/2023 | 17:07 Envoyer par e-mail :

Né d'un spin-off de l'activité semi-conducteurs de Siemens en 1999 et échappant in extremis à la faillite en 2009, Infineon s'est concentré sur des domaines d'activités stratégiques, rentables et moins volatiles du domaine des semiconducteurs, pour opérer sa résurrection. Elle est lointaine, cette époque de 2009 où Infineon était au bord du précipice. Son action valait 40 centimes et l'entreprise courait les marchés pour trouver un moyen d'obtenir des capitaux. Plus d'une décennie plus tard, le titre oscille autour des 36 euros, en dépit d'une année 2022 éprouvante et marquée par une pénurie de semi-conducteurs. Un bavarois à rayonnement international Dès sa prise d'indépendance, Infineon s’est réorganisé pour se focaliser sur ses segments les plus rémunérateurs, et ainsi devenir un acteur majeur de la production de semiconducteurs. Sur cet immense marché estimé à 592 milliards de dollars, l’entreprise bavaroise, qui emploie 56 200 personnes à travers le monde, est le 11ème acteur mondial avec 2,3% des parts de marché. Dans l’univers complexe des puces, chaque acteur à ses propres spécificités : Infineon est le 4ème fournisseur mondial de microcontrôleurs (marché de 22 Mds$), les circuits intégrés à semiconducteurs qui sont utilisés dans de nombreuses applications telles que dans les machines à laver, les drones, les radios ou encore les robots. Il est par ailleurs leader mondial du marché des composants pour cartes à puce. Marché mondial des semi-conducteurs (source : Infineon) L’entreprise est très internationalisée et écoule 29% de sa production en Chine et à Hong Kong. Le reste est réparti entre la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) pour 24%, les Amériques pour 13%, le Japon pour 10% et enfin l’Asie-Pacifique pour 24%. Le groupe s’adresse à des clients de la distribution électronique (50% des ventes) comme Arrow, Future Electronics, Autronik, Intron et d’autres. 20% des ventes sont destinées à dix acteurs industriels et technologiques mondiaux, tels que Bosch, Samsung, Hyundai, Continental, Denso ou encore Astemo et Thales, qui utilisent les puces d’Infineon pour la conception de leurs produits. Le solde s'oriente vers des acteurs propres aux spécialisations du groupe allemand. Liste des principaux clients d’Infineon (source Infineon) De l’automobile aux jeux vidéos Le cœur de métier du groupe réside dans les puces pour l’automobile, pour 45% des revenus. L’entreprise y est numéro un mondial, avec 12,7% des parts de ce marché estimé à 46,7 Mds$. Les puces de puissance représentent la moitié des ventes de cette branche, le reste étant divisé entre les capteurs, les microcontrôleurs et les puces de mémoire. Cette activité est dopée par de nombreuses tendances comme l’électrification des véhicules et l'adoption des technologies embarquées, puisque les prix de ces semiconducteurs sont supérieurs aux puces de l’automobile thermique, compte tenu d’un besoin supérieur en puissance de calcul. La Chine, premier marché mondial de la mobilité électronique - estimé à 282 milliards de dollars - est aussi la principale implantation géographique du groupe dans le véhicule électrique. Les systèmes d’alimentation et de capteurs, qui ciblent les infrastructures de réseaux cellulaires, les composants pour dispositifs mobiles, les alimentations électriques et les applications grand public représentent 29% du chiffre d’affaires. Il s’agit d’un marché impacté à court terme par le contexte macroéconomique - baisse des investissements des entreprises dont la visibilité est moins bonne, ralentissement en Chine, consommation des ménages plus faible - mais qui, à long terme, dispose d’un potentiel inchangé avec l’émergence de la 5G et la croissance massive des besoins de traitements de données. A fin 2022, il s’agit de la branche d’activité la plus rentable avec une marge d’exploitation de 28%. 13% du chiffre d’affaires est réalisé dans les systèmes sécurisés (50% des revenus de la filiale) et connectés (40%) comme les cartes de paiement, les systèmes d’identification gouvernementale, les solutions de maisons connectées ou encore les jeux vidéo. Il s’agit d’un marché aux applications multiples, qui recèle de potentiel à long terme. Le marché de la maison connectée devrait, par exemple, être en croissance de 20% par an d’ici 2025. Infineon est bien positionné pour en tirer profit, compte tenu des très fortes synergies attendues avec Cypress, sa plus grosse acquisition. Les différentes activités d’Infineon (source : Infineon) Enfin, le reste de l'activité concerne les puces pour le contrôle de la puissance industrielle, qui constitue un large panel d'activités telles que les appareils ménagers, la production et la transmission d'énergie ou encore la robotique. Il s’agit d’un marché très dynamique soutenu par les besoins en énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque), les automatisations des entreprises ainsi que les infrastructures électriques, mais aussi, à plus long terme, par l’émergence de nouvelles technologies telles que les installations à hydrogène ou les outils de captage de Co2. Une feuille de route ambitieuse Depuis l’acquisition de l’américain International Rectifier en 2014, le groupe est monté en puissance sur des secteurs porteurs, tels que celui de l’Internet des Objets, et a largement assaini ses finances. L’exposition d’Infineon à une demande forte sur ses marchés cibles lui permet d'être très ambitieux, notamment grâce à la bonne visibilité dont il dispose. A moyen terme, le groupe vise une croissance des revenus annuelle supérieure à 10%, une marge d’exploitation de 25% et une marge de free cash flow comprise entre 10% et 15%. (source : Infineon) Le recentrage de l’entreprise sur quatre activités majeures lui a permis de se placer comme une valeur de croissance. En tirant largement profit de la frénésie numérique des années 2010-2020, le groupe a presque doublé son chiffre d’affaires, ainsi que sa marge nette qui est passée de 7% (en 2013) à 14,1% (2018). Une forme de normalisation de l'activité - plutôt qu’une baisse - s’est produite en 2019, pour retrouver une marge nette de 10,8%. Cette même année, Infineon a fait l’acquisition de Cypress pour 10 milliards de dollars, ce qui lui permet de voir plus grand grâce aux importantes synergies. Dès l’exercice 2021, l’intégration du groupe américain a permis de doubler le free cash flow, pour le pousser au niveau record de 1,67 milliard d’euros à fin 2022. Le groupe s'était fixé comme objectif de réduire la dette créée par cette opération à 2x l’EBITDA à moyen terme. A fin 2022, elle ne représente déjà plus que 0,55x l’EBITDA. Elle est ainsi passé de 4 milliards d’euros en 2020 à 2,45 milliard d’euros en 2022. L’année 2020 fut difficile et n’a pas épargné Infineon, avant un rebond en 2021 et une année 2022 record : la marge nette s'élève à 15,3% à la fin du dernier exercice publié. Le chiffre d’affaires est de 14,2 milliards d’euros, soit un quasi doublement par rapport à 2018. Les résultats du premier trimestre 2023 - exercice fiscal décalé - font état d’un chiffre d’affaires de 3,95 Mds€, en hausse de 25% sur un an. Les bénéfices sont en hausse de 59%. L’entreprise a confirmé sa prévision des ventes estimées à 15,5 milliards d’euros sur l’année complète. Evolution du compte de résultat (source : zonebourse) Des risques non négligeables Parmi les défis qui s'érigent sur la route du géant allemand, notons une forte exposition à la Chine, un risque de ralentissement économique mondial sur le marché de l’auto, un essoufflement de la croissance anticipé pour cette année sur le secteur, ou encore un surplus de stock, conséquence du rattrapage de la période de pénurie, qui devrait peser sur les bénéfices. Si le groupe disposait d’un pricing power exceptionnel sur les derniers exercices, cette situation devrait se normaliser. La situation géopolitique européenne, les difficultés d’approvisionnement en gaz, et la hausse des prix des matières premières pourraient perturber significativement la production. Enfin, les fluctuations des taux de change pourraient avoir une incidence défavorable sur les résultats du groupe. Avec une market cap de 40 milliards d’euros de market cap pour un profit moyen de 1,5 milliards d’euros sur les deux derniers exercices, donc en période exceptionnelle, l’action Infineon se paye 26 fois les profits de haut de cycle, ce qui est relativement onéreux, même si le bilan du groupe est bien meilleur, avec un endettement raisonnable. Groupe technologique figurant parmi les leaders mondiaux, Infineon présente donc l’avantage d'être positionné sur de nombreuses activités, qui lui offre une protection contre la cyclicité du marché des semiconducteurs. L’intégration de Cypress est génératrice de fortes synergies et Infineon dispose d’un bilan solide, indispensable à une entreprise technologique où les besoins de disposer des leviers pour maintenir les investissements sont essentiels.

