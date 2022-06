Inflation USA : réactions d'économistes et d'analystes

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 1,0 % le mois de mai après avoir progressé de 0,3 % en avril, selon le département du travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'IPC mensuel augmenterait de 0,7 %. Sur les 12 mois jusqu'en mai, l'IPC a augmenté de 8,6 % après avoir augmenté de 8,3 % en avril.

Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'IPC a augmenté de 0,6 % après avoir progressé dans les mêmes proportions en avril. L'IPC dit de base a augmenté de 6,0 % au cours de la période de 12 mois se terminant en mai. Cette hausse fait suite à une augmentation de 6,2 % en avril. L'inflation, toutes mesures confondues, a largement dépassé l'objectif de 2 % fixé par la Fed.

Commentaires d'analystes et économistes :

Michael Pearce, Senior économiste américain, Capital Economics, New York

"L'augmentation surprise de l'inflation globale, qui est passée de 8,3 % à 8,6 % en mai, conjuguée à une autre forte hausse des prix de base, augmente les chances que la Fed doive prolonger sa série de hausses de taux de 50 points de base à l'automne, et ouvre même la porte à une hausse plus importante de 75 points de base lors de la réunion du FOMC de la semaine prochaine."

Dhaval Joshi, Stategiste en chef, BCA Research, Londres

"La question la plus importante pour les investisseurs et les marchés est de savoir si les banques centrales vont faire entrer l'économie en récession pour conquérir l'inflation."

"C'est une c'est une inquiétude car jusqu'à présent les bénéfices ont tenu bon cette année. Le marché baissier est vraiment une question de valorisation jusqu'à présent en raison de la hausse des rendements obligataires. Mais je pense que l'inquiétude est que maintenant nous allons avoir un double problème - nous allons avoir une compression des bénéfices aussi, parce que si l'économie ralentit, alors évidemment, vous êtes à risque d'une récession des bénéfices."

"La vente se transformera d'une vente de valorisation à une vente de bénéfices."

Ryan Detrick, Chef de la stratégie de marché, LPL Financial

"Aujourd'hui, les données sur l'inflation ont été décevantes. De nombreux espoirs d'un pic sont désormais anéantis par la réalité : la hausse des prix de l'énergie continue d'avoir un impact sur l'inflation globale. Et un pic devra simplement attendre." "Cela ne donne guère de couverture à la Fed pour ne pas être aussi agressive. Cela suggère probablement que la Fed continuera d'être assez belliqueuse pour combattre la série apparemment sans fin de hausse de l'inflation que nous continuons à voir."

"Les craintes concernant l'inflation et l'impact potentiel sur les bénéfices des entreprises américaines ajoutent aux inquiétudes des investisseurs ici. Encore un œil noir pour le marché. Il y a très peu de bonnes nouvelles dans les données d'inflation d'aujourd'hui, et cela cause aux actions une autre vente du marché aujourd'hui." "Cela cimente probablement un point de base de 50 au moins les deux à potentiellement les trois prochaines réunions avec l'inflation la plus élevée depuis 1981."

Peter Cardillo, Chef économiste de marché, Spartan Capital Securities, New York

"De toute évidence, les chiffres ont été plus élevés que prévu, mais la plupart sont dus aux coûts élevés de l'énergie et c'est un problème pour l'instant, mais à l'avenir, nous devrions voir un certain soulagement à cet égard lorsque la demande commencera à diminuer, peut-être pendant les mois d'été."

"Ce sont des chiffres affreux, mais des prix de l'énergie plus élevés devraient signifier une moindre utilisation de l'énergie et cela devrait refroidir l'inflation."

"La Fed va encore augmenter les taux d'intérêt de 50 points de base en juin, de 50 points de base en juillet et peut-être encore en septembre."

"Le revenu disponible sera réduit et évidemment tout cela pointe vers une récession. Je dirais que nous serons probablement en récession au quatrième trimestre de cette année avec une confirmation au deuxième trimestre de 2023."

"Je vois une récession courte et douce, juste une période de refroidissement et cela sera dû au retrait du consommateur."