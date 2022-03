Inflation, Ukraine: Londres abaisse sa prévision de croissance 2022 à 3,8%

Londres (awp/afp) - Le Royaume-Uni a tranché dans ses prévisions de croissance pour 2022, ramenées à 3,8% contre une précédente estimation à 6%, à cause des conséquences de l'inflation et de la guerre en Ukraine, a annoncé mercredi le ministre de l'Économie Rishi Sunak.

"Il est trop tôt pour connaître le plein impact de la guerre en Ukraine sur le Royaume-Uni" mais selon de premières estimations "qui s'ajoutent à une inflation mondiale élevée", l'organisme public de prévisions économiques OBR "prévoit désormais une croissance de 3,8% cette année", a-t-il annoncé lors d'un discours au Parlement.

Cette prévision représente un gros coup de frein comparé au rebond de 7,5% de l'économie britannique en 2021, plus forte progression du G7, après une contraction historique de 9,4% l'année précédente à cause de la pandémie - également la plus forte du G7.

Londres prévoit encore un ralentissement de la croissance pour 2023: elle devrait progresser de 1,8% contre une estimation de 2,3% précédemment.

Alors que l'inflation s'envole dans le pays et a atteint 6,2% en février selon des chiffres publiés mercredi, M. Sunak a par ailleurs annoncé devant le Parlement une série de mesures destinées à aider les ménages les plus modestes.

M. Sunak a notamment annoncé une réduction de 5 pence par litre des taxes sur les carburants, un relèvement de la tranche exonérée d'impôts sur le revenu ou encore une augmentation d'un fonds destiné à aider les ménages les plus modestes.

D'après les prévisions de l'OBR mercredi, l'inflation au Royaume-Uni devrait atteindre un plus haut en 40 ans au dernier trimestre 2022 à 8,7%.

afp/rp