InfoWars d'Alex Jones accepte de rejeter la faillite

Les familles avaient affirmé que la faillite était une tentative "sinistre" de Jones pour protéger ses actifs de la responsabilité découlant des procès en diffamation qu'elles avaient gagnés contre lui.

Les trois sociétés de holding du site Web d'extrême droite InfoWars de Jones et d'autres produits qu'il contrôle ont accepté de rejeter la procédure du chapitre 11 à la suite d'allégations selon lesquelles la faillite n'a été déposée que comme tactique de litige dans les affaires de diffamation de Sandy Hook. Un avocat des trois sociétés a nié ces allégations.

La faillite a été déposée en avril à la suite de jugements de tribunaux qui ont déclaré Jones et ses entreprises médiatiques responsables dans de multiples procès en diffamation après qu'il ait prétendu à tort que la fusillade de 2012 à Newtown, Connecticut, qui a fait 20 morts parmi les enfants et six employés de l'école, était un canular.

Les familles, qui avaient auparavant repoussé les efforts de Jones pour régler les affaires, et le contrôleur des faillites du ministère américain de la Justice, le syndic, ont fait valoir que la procédure du chapitre 11 n'a été déposée que pour protéger la richesse personnelle de Jones avant les procès visant à déterminer combien il doit en dommages-intérêts pour les jugements de diffamation.

Un avocat des familles a déclaré en avril que la faillite avait été déposée dans "un but sinistre ou indigne".

Les familles ont récemment retiré les trois entités en faillite en tant que défendeurs dans les procès en diffamation, ce qui a effectivement rompu tout lien entre les familles et la faillite, leur permettant de reprendre leurs procès contre Jones, qui n'a pas déposé de demande de faillite lui-même.

Le syndic américain a toutefois continué à demander le rejet de la faillite, ce qu'un avocat des trois entités a accepté jeudi.

"Les faits sont que ces cas de chapitre 11 ont été déposés de bonne foi et serviraient encore un objectif de faillite valide. Néanmoins, les débiteurs ... reconnaissent que le rejet est dans le meilleur intérêt des débiteurs et de leurs successions", a déclaré un avocat des entités Jones, Kyung Lee, dans le dépôt de jeudi.

Un avocat de Jones n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.