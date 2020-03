Informations - Covid-19

Compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19) et des recommandations gouvernementales, le Groupe Plastivaloire a pris la décision de fermer progressivement l'ensemble de ses sites de production en France, en concertation avec ses clients afin de pas brutalement couper les livraisons et la chaîne logistique.

Ces mesures visent à protéger la santé de tous les collaborateurs et à freiner la propagation du virus. La durée de fermeture dépendra de l'évolution de la situation sanitaire et des décisions gouvernementales.

Des mesures similaires sont prises sur les sites européens en fonction du contexte sanitaire local et des recommandations gouvernementales, toujours en concertation avec les clients.

Le Groupe tiendra le marché informé des évolutions importantes.

A propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6000 collaborateurs et 32 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, Etats-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

Groupe Plastivaloire :

Patrick Findeling et Vanessa Findeling au +33 (0)2 47 96 15 15

ACTUS finance & communication :

Relations investisseurs : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70

Relations Presse : Anne-Catherine Bonjour au +33 (0)1 53 67 36 93

