Informations semestrielles sur le contrat de liquidité de SFL

Informations publiées en application de la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 (Chapitre II - Article 2.3) sur l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise

- Bilan Semestriel :

Au titre du contrat de liquidité confié par la Société Foncière Lyonnaise à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 3 320 Titres

• 2 005 182.00 €

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 6 035 Titres

• 1 842 819.00 €

Il est également précisé que le 11 mars 2019, date de la signature du nouveau contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 2 025 Titres

• 2 092 635.00 €

- Nombre de transactions exécutées et volume échangé au 1er semestre 2019

Nombre de transactions exécutées Volume échangé A l'achat A la vente Date A l'achat A la vente Nombre de titres Capitaux (en €) Nombre de titres Capitaux (en €) 02/01/2019 5 0 751 45 060,00 03/01/2019 0 1 0 0 150 8 850,00 04/01/2019 3 4 75 4 455,00 170 10 094,00 07/01/2019 6 0 124 7 221,40 0 0 08/01/2019 6 3 401 23 418,40 66 3 857,60 09/01/2019 1 3 50 3 000,00 750 44 550,00 10/01/2019 1 0 50 2 990,00 0 0 11/01/2019 2 2 14 840,00 86 5 160,00 14/01/2019 6 0 100 5 976,00 0 0 15/01/2019 3 0 73 4 365,40 0 0 16/01/2019 1 2 40 2 384,00 141 8 460,00 17/01/2019 2 2 50 3 000,00 50 3 000,00 18/01/2019 4 0 105 6 342,00 0 0 21/01/2019 0 2 0 0 55 3 355,00 22/01/2019 0 15 0 0 1 102 68 375,60 23/01/2019 1 9 7 438,20 730 45 844,00 24/01/2019 0 12 0 0 1 180 74 104,00 25/01/2019 0 5 0 0 345 21 666,00 28/01/2019 13 0 59 3 650,40 0 0 29/01/2019 0 17 0 0 809 50 173,40 30/01/2019 0 6 0 0 500 31 150,80 31/01/2019 0 5 0 0 300 18 660,00 01/2019 54 88 1 899 113 140,80 6 434 397 300,40 01/02/2019 2 0 12 736,80 0 0 04/02/2019 1 3 3 185,40 215 13 312,00 05/02/2019 0 1 0 0 50 3 140,00 06/02/2019 0 8 0 0 245 15 633,00 07/02/2019 1 1 25 1 590,00 5 319,00 08/02/2019 4 5 564 36 506,40 161 10 387,20 11/02/2019 4 10 62 4 067,60 266 17 476,00 12/02/2019 2 7 75 4 940,00 149 9 849,80 13/02/2019 2 2 130 8 554,00 50 3 300,00 14/02/2019 3 0 28 1 857,40 0 0 15/02/2019 17 4 291 18 877,40 183 11 867,60 18/02/2019 10 7 164 10 569,80 118 7 737,00 19/02/2019 8 1 35 2 294,00 12 772,80 20/02/2019 41 6 394 25 630,40 35 2 280,40 21/02/2019 6 1 64 4 149,20 2 130,80 22/02/2019 17 0 726 46 633,40 0 0 25/02/2019 3 9 49 3 117,20 302 19 299,60 26/02/2019 3 13 40 2 585,60 69 4 422,80 27/02/2019 6 3 74 4 794,00 107 7 052,00 28/02/2019 5 5 94 6 197,40 214 14 124,00 02/2019 135 86 2 830 183 286,00 2 183 141 104,00 01/03/2019 12 4 90 5 928,00 150 9 900,00 04/03/2019 11 2 150 9 845,60 53 3 476,20 05/03/2019 5 0 69 4 536,00 0 0 06/03/2019 5 2 287 18 926,00 60 3 936,00 07/03/2019 4 5 190 12 423,00 255 16 636,60 08/03/2019 2 3 30 1 950,00 420 27 549,00 11/03/2019 10 5 275 17 828,00 85 5 515,00 12/03/2019 8 4 174 11 290,00 140 9 113,00 13/03/2019 3 2 29 1 894,20 57 3 752,20 14/03/2019 5 1 289 19 017,20 6 388,80 15/03/2019 2 5 50 3 250,00 489 31 643,20 18/03/2019 6 7 115 7 493,20 115 7 523,00 19/03/2019 3 0 45 2 943,00 0 0 20/03/2019 6 0 65 4 235,00 0 0 21/03/2019 4 0 125 8 125,00 0 0 22/03/2019 3 0 60 3 889,00 0 0 25/03/2019 4 0 160 10 300,00 0 0 26/03/2019 3 0 70 4 503,00 0 0 27/03/2019 0 15 0 0 440 28 526,80 28/03/2019 9 1 210 13 786,00 10 654,00 29/03/2019 15 0 302 19 840,00 0 0 03/2019 120 56 2 785 182 002,20 2 280 148 613,80 01/04/2019 0 4 0 0 467 30 707,00 02/04/2019 0 4 0 0 385 25 025,00 03/04/2019 9 3 167 10 975,60 25 1 620,00 04/04/2019 10 5 230 14 994,00 407 26 682,00 05/04/2019 2 3 25 1 619,00 165 10 740,00 08/04/2019 0 10 0 0 425 27 950,00 09/04/2019 10 1 253 16 615,60 21 1 369,20 10/04/2019 1 4 100 6 520,00 232 15 096,40 11/04/2019 2 3 49 3 194,80 150 9 775,00 12/04/2019 6 10 100 6 520,00 249 16 234,80 15/04/2019 14 4 470 30 308,00 310 19 964,00 16/04/2019 1 7 5 324,00 215 13 975,00 17/04/2019 2 2 50 3 250,00 55 3 575,00 18/04/2019 8 0 105 6 850,60 0 0 23/04/2019 5 0 100 6 327,00 0 0 24/04/2019 5 1 250 15 850,00 24 1 526,40 25/04/2019 12 2 269 16 915,20 20 1 254,00 26/04/2019 2 5 11 697,20 26 1 654,00 29/04/2019 0 2 0 0 164 10 500,00 30/04/2019 2 13 45 2 921,00 546 35 916,00 04/2019 91 83 2 229 143 882,00 3 886 253 563,80 02/05/2019 10 4 254 16 537,20 219 14 498,00 03/05/2019 8 6 159 10 590,00 139 9 306,80 06/05/2019 4 2 41 2 735,00 91 6 097,00 07/05/2019 2 5 39 2 652,00 200 13 500,00 08/05/2019 10 1 300 20 110,00 10 672,00 09/05/2019 1 6 4 268,80 438 29 676,60 10/05/2019 15 3 326 21 756,40 33 2 225,00 13/05/2019 12 7 358 23 358,40 56 3 687,80 14/05/2019 5 3 193 12 730,60 119 7 831,20 15/05/2019 3 6 50 3 330,00 95 6 337,80 16/05/2019 7 2 93 6 165,00 10 668,00 17/05/2019 1 3 20 1 320,00 66 4 421,80 20/05/2019 8 2 70 4 675,00 33 2 211,00 21/05/2019 16 2 422 28 168,20 74 4 928,40 22/05/2019 11 11 119 7 916,20 133 8 889,00 23/05/2019 16 2 340 22 761,00 40 2 711,20 24/05/2019 12 14 258 17 234,40 382 25 674,80 27/05/2019 7 4 228 15 528,20 203 13 826,00 28/05/2019 9 2 326 22 152,00 4 271,40 29/05/2019 9 0 100 6 790,60 0 0 30/05/2019 5 0 25 1 696,00 0 0 31/05/2019 22 2 251 16 969,00 164 11 089,40 05/2019 193 87 3 976 265 444,00 2 509 168 523,20 03/06/2019 0 4 0 0 462 31 406,00 04/06/2019 1 4 22 1 500,40 150 10 200,00 05/06/2019 15 3 400 27 443,40 122 8 354,80 06/06/2019 15 1 400 27 607,20 150 10 320,00 07/06/2019 9 5 195 13 474,00 345 23 894,00 10/06/2019 19 4 498 34 187,80 123 8 331,60 11/06/2019 0 7 0 0 127 8 799,20 12/06/2019 7 5 206 14 225,20 148 10 251,20 13/06/2019 13 0 232 16 135,80 0 0 14/06/2019 12 1 469 32 243,80 7 478,80 17/06/2019 7 4 147 10 143,00 165 11 385,00 18/06/2019 12 1 160 11 018,80 72 4 939,20 19/06/2019 2 4 103 7 026,40 70 4 774,00 20/06/2019 0 4 0 0 353 24 357,00 21/06/2019 7 5 107 7 434,40 257 17 834,40 24/06/2019 2 3 10 694,00 100 6 950,00 25/06/2019 14 1 302 20 674,20 50 3 470,00 26/06/2019 4 1 92 6 252,80 50 3 400,00 27/06/2019 10 2 130 8 783,60 26 1 757,60 28/06/2019 10 1 163 10 981,40 1 67,60 06/2019 159 60 3 636 249 826,20 2 778 190 970,40

À propos de SFL

Leader sur le segment prime de l’immobilier tertiaire parisien, la Société Foncière Lyonnaise se distingue par la qualité de son patrimoine évalué à 6,6 milliards d’euros, avec des immeubles concentrés dans le Quartier Central des Affaires de Paris (#cloud.paris, Édouard VII, Washington Plaza…) et par la qualité de son portefeuille de clients, constitué de sociétés prestigieuses opérant dans le secteur du conseil, des médias, du digital, du luxe, de la finance et de l’assurance. Plus ancienne foncière française, SFL démontre année après année une constance dans l’exécution de sa stratégie, centrée sur la création d’une forte valeur d’usage pour ses utilisateurs, et in fine d’une importante valeur patrimoniale pour ses actifs.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment A – Euronext Paris ISIN FR0000033409 – Bloomberg : FLY FP – Reuters : FLYP PA

Notation S&P : BBB+ stable

www.fonciere-lyonnaise.com

