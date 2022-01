Informations semestrielles sur le contrat de liquidité de SFL

Informations publiées en application de la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 (Chapitre II - Article 2.3) sur l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise

SFL (Paris:FLY) :

- Bilan Semestriel :

Au titre du contrat de liquidité confié par la Société Foncière Lyonnaise à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 368 Titres

310 289,00 €

Il est rappelé qu’au 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 Titre

2 239 672,00 €

Il est précisé qu’un retrait partiel de 1 739 672,00 € a été effectué le 02 septembre 2021.

Il est également rappelé que le 11 mars 2019, date de la signature du nouveau contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 025 Titres

2 092 635,00 €

- Nombre de transactions exécutées et volume échangé au 2nd semestre 2021

Nombre de transactions

exécutées Volume échangé A l'achat A la vente date A l'achat A la vente Nombre de

titres Capitaux

(en €) Nombre de

titres Capitaux

(en €) 07/2021 - - - - - - 08/2021 - - - - - - 02/09/2021 19 0 133 11 613,60 0 0 03/09/2021 21 0 267 22 694,00 0 0 06/09/2021 21 0 250 21 084,80 0 0 07/09/2021 9 0 39 3 252,60 0 0 08/09/2021 19 0 148 12 157,00 0 0 10/09/2021 0 1 0 0 7 569,80 13/09/2021 2 1 25 2 025,00 5 406,00 14/09/2021 0 3 0 0 50 4 055,00 15/09/2021 3 0 25 2 024,20 0 0 16/09/2021 12 0 107 8 549,40 0 0 17/09/2021 22 1 288 22 429,00 2 159,20 20/09/2021 10 1 48 3 658,20 5 385,00 21/09/2021 6 1 45 3 376,60 1 76,00 22/09/2021 10 3 67 4 972,40 25 1 859,00 23/09/2021 6 1 38 2 778,40 6 444,00 24/09/2021 9 5 25 1 824,40 51 3 712,80 27/09/2021 4 2 19 1 381,20 72 5 243,20 28/09/2021 14 0 70 5 029,80 0 0 29/09/2021 5 2 10 716,00 6 430,80 30/09/2021 15 1 47 3 362,00 4 288,00 09/2021 207 22 1 651 132 928,60 234 17 628,80 01/10/2021 0 8 0 0 168 12 240,20 04/10/2021 0 8 0 0 149 11 212,80 05/10/2021 6 6 120 9 122,40 152 12 045,00 06/10/2021 1 7 4 324,00 68 5 543,00 07/10/2021 0 9 0 0 131 10 928,60 08/10/2021 15 1 75 6 353,20 1 85,20 11/10/2021 23 4 156 12 990,40 45 3 766,80 12/10/2021 18 1 57 4 688,20 1 82,00 13/10/2021 19 1 87 7 041,00 1 82,20 14/10/2021 16 0 54 4 348,60 0 0 15/10/2021 2 18 6 483,60 217 17 584,20 18/10/2021 0 13 0 0 130 10 526,60 19/10/2021 20 2 86 6 915,80 19 1 540,20 20/10/2021 13 0 82 6 549,60 0 0 21/10/2021 12 0 69 5 473,20 0 0 22/10/2021 12 0 49 3 841,60 0 0 25/10/2021 16 0 108 8 389,60 0 0 26/10/2021 4 1 19 1 470,60 5 392,00 27/10/2021 33 0 183 13 956,60 0 0 28/10/2021 1 2 3 228,00 2 153,00 29/10/2021 13 3 49 3 760,20 11 852,80 10/2021 224 84 1 207 95 936,60 1 100 87 034,60 01/11/2021 2 1 4 306,40 2 153,20 02/11/2021 6 1 20 1 530,40 5 387,00 03/11/2021 1 1 6 459,60 5 387,00 04/11/2021 1 0 6 459,60 0 0 05/11/2021 2 3 4 308,80 11 854,00 08/11/2021 2 0 2 156,00 0 0 09/11/2021 19 0 122 9 434,40 0 0 10/11/2021 7 1 96 7 392,00 1 77,00 11/11/2021 0 2 0 0 10 768,00 12/11/2021 6 1 20 1 551,40 5 384,00 15/11/2021 3 1 30 2 312,60 5 386,00 16/11/2021 0 1 0 0 2 154,40 17/11/2021 2 1 12 928,80 4 309,60 18/11/2021 9 1 62 4 785,80 7 543,20 19/11/2021 5 1 14 1 077,20 5 385,00 22/11/2021 1 0 6 462,00 0 0 23/11/2021 6 0 95 7 258,00 0 0 24/11/2021 0 1 0 0 1 76,80 25/11/2021 2 1 14 1 097,60 5 392,00 26/11/2021 1 0 10 780,00 0 0 29/11/2021 2 2 14 1 092,00 33 2 579,80 30/11/2021 1 1 4 312,80 3 234,60 11/2021 78 20 541 41 705,40 104 8 071,60 01/12/2021 3 0 7 547,40 0 0 02/12/2021 6 0 41 3 192,20 0 0 03/12/2021 4 2 31 2 419,60 9 704,40 06/12/2021 5 1 50 3 950,00 12 948,00 07/12/2021 0 2 0 0 7 554,40 08/12/2021 1 11 3 237,60 162 12 902,60 09/12/2021 6 4 58 4 642,20 21 1 686,40 10/12/2021 10 0 66 5 236,60 0 0 13/12/2021 7 1 26 2 071,40 7 560,00 14/12/2021 7 1 31 2 462,40 3 239,40 15/12/2021 7 0 37 2 937,80 0 0 16/12/2021 3 0 5 397,00 0 0 17/12/2021 10 0 68 5 365,80 0 0 20/12/2021 5 0 40 3 118,20 0 0 21/12/2021 4 1 31 2 399,80 1 78,80 22/12/2021 3 1 24 1 858,80 1 77,60 23/12/2021 0 3 0 0 17 1 346,40 24/12/2021 3 0 22 1 741,00 0 0 27/12/2021 1 1 15 1 185,00 1 79,20 28/12/2021 3 5 3 237,00 27 2 143,60 29/12/2021 8 1 72 5 659,00 1 79,20 30/12/2021 0 1 0 0 1 78,40 31/12/2021 9 0 47 3 674,40 0 0 12/2021 105 35 677 53 333,20 270 21 478,40 S2/2021 614 161 4 076 323 903,80 1 708 134 213,40

À propos de SFL

Leader sur le segment prime de l’immobilier tertiaire parisien, la Société Foncière Lyonnaise se distingue par la qualité de son patrimoine évalué à 7,3 milliards d’euros, avec des immeubles concentrés dans le Quartier Central des Affaires de Paris (#cloud.paris, Édouard VII, Washington Plaza…) et par la qualité de son portefeuille de clients, constitué de sociétés prestigieuses opérant dans le secteur du conseil, des médias, du digital, du luxe, de la finance et de l’assurance. Plus ancienne foncière française, SFL démontre année après année une constance dans l’exécution de sa stratégie, centrée sur la création d’une forte valeur d’usage pour ses utilisateurs, et in fine d’une importante valeur patrimoniale pour ses actifs.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment A – Euronext Paris ISIN FR0000033409 – Bloomberg : FLY FP – Reuters : FLYP PA

Notation S&P : BBB+ stable

