Le Groupe Plastivaloire annonce que, dans le cadre des restrictions de circulation et des mesures de confinement imposées par le Gouvernement, son Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) du mardi 31 mars 2020 se tiendra exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des actionnaires.

Dans ce contexte, afin de faciliter la participation des actionnaires, la société a décidé d'accepter exceptionnellement la transmission des votes par correspondance et des pouvoirs au Président par voie électronique.

Le formulaire de vote, téléchargeable sur le site du Groupe ( http://www.groupe-plastivaloire.com rubrique Finance / Informations règlementées / 2020 / Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale) ainsi que l'attestation de détention de titres accompagnée de la photocopie recto verso de la carte d'identité peuvent être envoyés par email à l'adresse vanessa.findeling@plastivaloire.com jusqu'au 28/03/2020 23h59.

Le formulaire peut être également renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, de telle façon que les services de CACEIS Corporate Trust, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09 le reçoivent au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.

Les documents prévus par les articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de Commerce sont tenus à disposition des actionnaires, conformément aux dispositions réglementaires applicables

A propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6000 collaborateurs et 32 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, Etats-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

ACTUS finance & communication :

Relations investisseurs : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70

Relations Presse : Anne-Catherine Bonjour au +33 (0)1 53 67 36 93

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/62652-communique-ag-31-03-2020-vf.pdf

