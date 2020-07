La Défense, le 20 juin 2020

Informations sur les conséquences de la pandémie de Covid-19 - S1 2020

Plan d'action du Groupe Indigo en réponse à la pandémie de Covid-19

Face à la crise sanitaire, le Groupe n'a cessé de promouvoir la sécurité de ses employés, de ses sous-traitants et de ses clients et a mis en place un fonds de solidarité pour aider et protéger les employés dans toutes ses géographies. Le Groupe Indigo a également lancé des offres gratuites de stationnement dédiées au personnel hospitalier.

Sur le plan opérationnel, le Groupe a réussi à maintenir ses opérations dans le monde entier, notamment grâce à la télé-opération. En outre, pour réduire l'impact de la crise sur sa performance, le Groupe a adapté son organisation dans toutes ses filiales. Le Groupe a également entamé des discussions avec ses donneurs d'ordres pour redéfinir les équilibres économiques de ses contrats. Ces négociations ont été accélérées depuis la fin des élections municipales en France. Parallèlement, le Groupe a mis en œuvre l'internalisation de sa plate-forme numérique OPnGO décidée avant la pandémie, afin d'accélérer sa croissance et d'améliorer sa compréhension de ses clients finaux. Il a également poursuivi le développement de solutions de mobilité douce partagée (Velib' à Paris et INDIGO® weel) pour répondre aux futures opportunités.

Depuis l'émergence de la crise, Indigo Group a maintenu une forte liquidité et confirmé son financement sécurisé, notamment grâce à l'absence de besoin de financement corporate avant 2025, à l'absence de covenants sur sa dette obligataire, à 308 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 mars 2020 et à une Revolving Credit Facility (RCF) de 300 millions d'euros entièrement inutilisée. En conséquence, le Groupe n'a demandé aucun soutien financier à l'État français (prêts garantis par l'État ou rééchelonnement des échéances fiscales). Le 14 mai 2020, en raison de la réduction de la mobilité générée par la pandémie et des mesures mises en place par les gouvernements et les collectivités locales, S&P Global Ratings a révisé la notation du Groupe de BBB à BBB- avec une perspective négative. Afin de renforcer la structure financière du Groupe, les actionnaires d'Infra Foch TopCo - société mère du Groupe Indigo - ont approuvé l'absence de distribution de dividendes en 2020.

Pour préparer la reprise, le Groupe a lancé un nouveau plan stratégique Beyond Covid basé sur cinq piliers principaux :

Renforcement de son positionnement stratégique notamment sur les contrats d'infrastructure et le digital en prenant en compte les aspects RSE Lancement de la renégociation des contrats sur différents paramètres tels que les diminutions de redevances et de loyers, les redéfinitions du schéma d'exploitation ou les extensions de durée Optimisation de son organisation et de ses coûts de fonctionnement Redéfinition de sa politique d'investissement Sécurisation de ses financements

Impacts de la pandémie sur les activités de stationnement

La crise, la distanciation sociale et les mesures de confinement ont généré des baisses de volume importantes. Cependant, Indigo Group bénéficie d'un portefeuille d'actifs diversifié qui en atténuera les impacts à long terme. En effet, le chiffre d'affaires1 du Groupe est réparti entre 10 pays (dont la France 47%, les Etats-Unis 25%, le Canada 9%, le Brésil 6%, la Belgique 5% et l'Espagne 5%) et est moins exposé aux marchés américains qu'aux marchés européens. De plus, 87% de l'EBITDA2 d'Indigo Group est généré par des contrats d'infrastructure (concessions 71%, pleines propriétés 10% et baux long terme 6%). Les concessions, qui représentent la part la plus importante, bénéficient d'un environnement juridique offrant de ce point de vue de meilleures garanties qu'en matière de baux dans des contextes difficiles. Par ailleurs, 43% du chiffre d'affaires1 provient des parkings dans les centres villes à proximité de multiples générateurs. L'exposition aux générateurs de transport (aéroports et gares) reste assez limitée puisqu'elle ne représente que 5% des recettes1. 75 % du chiffre d'affaires1 généré dans les centres commerciaux, qui représentent 38 % du chiffre d'affaires1, provient de contrats à court terme avec un risque de trafic limité, principalement en Amérique. Le chiffre d'affaires1 du groupe Indigo est exposé, dans une moindre mesure, aux hôpitaux (4 %) et aux générateurs de divertissement (4 %). Enfin, la diversification réside dans les différents types de revenus du Groupe : tickets horaires (52 % du chiffre d'affaires1 européen), abonnements (27 % du chiffre d'affaires1 européen), et les autres revenus (21 % du chiffre d'affaires1 européen), qui comprennent notamment les forfaits des prestations de service et les revenus des voiries.

Dans les pays européens, les recettes horaires se rétablissent plus rapidement que prévu depuis l'assouplissement des mesures gouvernementales à la mi-mai, après des baisses notables pendant les périodes de confinement. Les recettes d'abonnement ont légèrement diminué pendant les périodes de fermeture. La reprise a principalement commencé dans les pays qui ont été les plus touchés par ces baisses.

Revenus horaires3 - Comparaison au mois le mois 2020 vs 2019 en pourcentage mars-20 avr.-20 mai-20 juin-20 France (54%) (96%) (74%) (40%) Belgique (52%) (94%) (79%) (36%) Luxembourg (44%) (88%) (73%) (39%) Espagne (62%) (96%) (83%) (53%) Suisse (67%) (90%) (63%) (22%)

Revenus abonnés3 - Comparaison au mois le mois 2020 vs 2019 en pourcentage mars-20 avr.-20 mai-20 juin-20 France +6% (1%) +1% (7%) Belgique +1% (3%) +8% (8%) Luxembourg +2% (5%) (7%) (6%) Espagne +4% (19%) (24%) (18%) Suisse (2%) (14%) (9%) (0%)



Dans les pays américains, où Indigo détient une part plus importante de contrats non-infrastructure (contrats à court terme) dans son portefeuille, les revenus ont baissé moins fortement que prévu. La reprise jusqu'à présent est alignée sur les prévisions de la direction.

Revenu total3 - Comparaison au mois le mois 2020 vs 2019 en pourcentage mars-20 avr.-20 mai-20 juin-20 Canada (15%) (55%) (63%) (57%) Etats-Unis (24%) (45%) (48%) (44%) Brésil (20%) (61%) (60%) (48%)



Au 30 juin 2020, la performance est globalement supérieure au scénario partagé avec S&P pour le Credit Update publié le 14 mai 2020. La liquidité reste excellente avec 285 millions d'euros de trésorerie et équivalents, et une RCF entièrement non utilisée. Ces tendances devront toutefois être confirmées au cours des prochains mois. Comme le souligne l'absence de distribution de dividendes en 2020, au lieu des 70 millions d'euros initialement prévus, et les investissements de développement décaissés limités à environ 80 millions d'euros au premier semestre 2020, le Groupe, souhaite maintenir une solide notation Investment Grade, et conduira donc sa politique d'investissements et de dividendes pour respecter les seuils définis.

La présentation complète est disponible ici.

Notes:

Chiffre d'affaires consolidé 2019 Global Proportionate excluant la business unit MDS qui regroupe OPnGO, Smovengo et INDIGO® weel EBITDA consolidé 2019 Global Proportionate excluant le retraitement IFRS 16 et la business unit MDS Comparaison à périmètre courant

Indigo Group

Contact analystes / investisseurs : Contact presse : Noe Poyet Benjamin Voron Tél : +33 1 49 03 13 04 Tél : +33 1 49 03 15 90 ir@group-indigo.com benjamin.voron@group-indigo.com

A propos des données financières publiées

Afin d'améliorer la lisibilité et la présentation de sa performance, le Groupe Indigo présente des données opérationnelles (chiffre d'affaires, EBITDA, Résultat Opérationnel) qualifiées de « Global Proportionate » (GP), ces dernières intégrant la quote-part des activités du Groupe dans les co-entreprises qu'il détient (principalement aux USA, en Colombie et au Panama, ainsi qu'en France avec Smovengo) comme si elles étaient consolidées par intégration proportionnelle et non par la méthode de la mise en équivalence, cette dernière étant appliquée pour la préparation des comptes consolidés, conformément aux normes IFRS.

A propos d'Indigo Group

La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, d'OPnGO et d'INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 2,4 millions de places de stationnement et leurs services associés dans 12 pays. Au 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires et l'EBITDA consolidés d'Indigo Group s'élevaient respectivement à 968,6 millions d'euros et 351,3 millions d'euros (données Global Proportionate).

Indigo Group est indirectement détenue Prédica SA à hauteur de 47,5%, par Vauban Infrastructure Partners à hauteur de 33,2%, par MR Infrastructure Investment GmbH (Meag) à hauteur de 14,4%, 0,5% en autocontrôle et pour le solde par le Management du Groupe.

www.group-indigo.com

Avertissement

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ont été incluses de bonne foi, mais sont uniquement destinées à des fins d'information générale. Toutes les précautions raisonnables ont été prises pour s'assurer que les informations contenues dans le présent communiqué ne sont pas fausses ou trompeuses. Elles ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques et aucune déclaration ou garantie n'est donnée quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. Ce communiqué doit être lu conjointement avec les informations sur Indigo Group (le "Groupe") publiées par celui-ci sur son site web à l'adresse www.group-indigo.com

Le présent document ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre ou à émettre, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, et n'en fait pas partie. L'élaboration de ce document ne constitue pas une recommandation concernant les valeurs mobilières. Rien dans le présent document ne peut servir de base à la conclusion d'un contrat ou d'un accord.

Ce communiqué peut contenir des objectifs et des déclarations prospectives concernant la situation financière, les résultats d'exploitation, les activités commerciales et la stratégie d'expansion d'Indigo Group. Bien que nous estimions que ces objectifs et déclarations sont fondés sur des hypothèses raisonnables, ils sont soumis à de nombreux risques et incertitudes, y compris des éléments que nous ne connaissons pas encore ou que nous ne considérons pas actuellement comme importants, et il ne peut y avoir aucune garantie que les événements prévus se produiront ou que les objectifs fixés seront effectivement atteints. Toutes les déclarations prévisionnelles sont les attentes actuelles de la direction concernant des événements futurs et sont soumises à un certain nombre de facteurs et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prévisionnelles. Les informations ne sont valables qu'au moment de leur rédaction et Indigo Group n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les objectifs sur la base de nouvelles informations ou d'événements futurs ou autres, sous réserve des réglementations applicables. Des informations complémentaires sur les facteurs et les risques qui pourraient avoir un impact sur les résultats financiers d'Indigo Group sont contenues dans les documents déposés par le Groupe auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et disponibles sur le site internet du Groupe à l'adresse www.group-indigo.com.

Ni Indigo Group S.A., ni aucune société affiliée, ni les dirigeants ou employés de ces sociétés ne peuvent être tenus responsables de toute perte, dommage ou dépense résultant de l'accès ou de l'utilisation de ce communiqué, y compris, sans limitation, toute perte de profit, toute perte indirecte, fortuite ou consécutive.

Cette distribution s'adresse uniquement aux analystes et aux investisseurs institutionnels ou spécialisés. Aucune reproduction d'une partie quelconque du communiqué ne peut être vendue ou distribuée à des fins commerciales, ni modifiée ou incorporée dans un autre travail, publication ou site, que ce soit sur papier ou sous forme électronique.

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mpiclMVskpmbmGtslJ1nl2GYb5ppw2nKmJLGmJVwapqamJuWyWiUa8qZZm9lmGpt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/64357-communique-presse-indigo-group-200720-update-covid-s1-2020.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews