Informatique / Constructeurs Des perspectives plus positives

L’année 2020 avait mal commencé, notamment parce que le confinement chinois avait perturbé les chaînes d’approvisionnement. Toutefois, les ventes se sont fortement accélérées en cours d’année, en particulier grâce à l’essor du télétravail.



Les analystes émettent des prévisions beaucoup plus optimistes pour l'avenir du secteur, dont la croissance est portée par des tendances structurelles.

Bonnes performances au troisième trimestre

D'après le bureau d'études IDC, les ventes de PC ont bondi de 14,6% à 81,3 millions d'unités au troisième trimestre, ce qui correspond à la plus forte croissance enregistrée par le marché depuis dix ans. Ces ventes auraient pu être encore plus élevées sans des pénuries pour certaines pièces. Le marché mondial est dominé par le chinois Lenovo. Si les PC portables bénéficient de ventes records, avec un besoin accru de mobilité de la part des utilisateurs, les ordinateurs de bureau ne profitent pas de cette embellie. La bonne santé du marché se reflète dans les résultats des acteurs. Sur le dernier trimestre de son exercice, clos fin octobre, HP a affiché un bénéfice net en progression de 72% à 668 millions de dollars. Le chiffre d'affaires du numéro deux mondial a reculé de 1% à 15,26 milliards mais il est supérieur aux attentes des analystes. Si un nombre record d'ordinateurs a été vendu au grand public (+24%), les ventes aux entreprises et administrations ont chuté de 12%. Dell, numéro trois du secteur, a généré sur le trimestre à fin octobre, un bénéfice net en progression de 60% à 881 millions de dollars. Les revenus ont progressé de 3% à 23,5 milliards de dollars et dépassent les attentes à 21,9 milliards de dollars.

Forte croissance prévue

Le marché mondial des PC devrait enregistrer une croissance de 35% au quatrième trimestre 2020 pour atteindre 143 millions d'unités, d'après le cabinet d'études Canalys. Au final le total des ventes de PC sur l'année 2020 devrait se situer à 458 millions d'unités, après un bond de 17%. La croissance devrait s'élever à 1,4 % en 2021. Au-delà de l'impact positif de la crise sanitaire, le secteur bénéficie de facteurs structurels qui devraient porter la croissance en 2021 et au-delà : le développement du travail à distance, l'apprentissage numérique et les nouveaux modes d'utilisation.