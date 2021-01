Informatique / SSII : Fusion de fédérations pour défendre des intérêts communs

La crise du Covid et le premier confinement ont brutalement cassé la dynamique de croissance du secteur, qui est désormais confronté en France à une potentielle augmentation du chômage.



Jusqu'en septembre, les acteurs ont été confrontés à la baisse des budgets informatiques ainsi qu'à une forte pression sur les prix et à un attentisme pour de nombreux projets et appels d'offres.

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes. Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau. Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.

Des intérêts communs

Les deux associations professionnelles Tech in France (fédération d'éditeurs de logiciels) et Syntec Numérique vont fusionner. Après avoir fait scission il y a quinze ans, leur fusion est prévue au premier trimestre 2021. Syntec Numérique compte 2.000 membres (essentiellement des entreprises de services informatiques comme Atos ou Capgemini, des fournisseurs de plateformes et des sociétés de conseil technologique et ingénierie), et Tech In France regroupe 400 éditeurs de logiciels. Les deux organisations considèrent qu'elles doivent relever des défis communs, qui sont la réinvention des modèles économiques et de valeur, la guerre des talents, et les enjeux géopolitiques de la donnée. Elles cherchent également à atteindre une taille critique pour peser davantage dans les décisions des autorités. Elles espèrent convaincre d'autres petites associations représentatives du secteur du numérique de les rejoindre.