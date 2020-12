Infracore : annonce l'acquisition de l'immeuble de la Privatklinik Belair à Schaffhausen

EQS Group-News: Infracore SA / Mot-clé(s) : Achat

Infracore SA annonce l'acquisition de l'immeuble de la Privatklinik Belair à Schaffhausen



18.12.2020 / 17:54



Communiqué de presse Fribourg, le 18 décembre 2020 Infracore SA annonce l'acquisition de l'immeuble de la Privatklinik Belair à Schaffhausen



La société d'infrastructures hospitalières Infracore SA annonce l'acquisition ce jour de l'immeuble de la Privatklinik Belair, situé Rietstrasse 30 à Schaffhausen. L'immeuble dispose d'une surface locative totale de 3'303 m2 et d'un parking visiteurs. La parcelle a une surface de 3'593 m2. L'immeuble est situé au nord-ouest du centre de Schaffhausen, à proximité de la vieille ville, dans le quartier résidentiel « Breite ». La gare de Schaffhausen se situe à environ un kilomètre et la clinique est facilement accessible par les transports publics. Le bâtiment a été construit en 1970. Une première phase d'expansion a été réalisée en 1993, suivie par plusieurs rénovations et projets d'agrandissement. Infracore a la volonté de développer le site et de créer 1'800 m2 de surface locative additionnelle, entre autres par la surélévation du bâtiment principal. L'espace d'accueil aux patients, la clinique de jour et les soins continus seront entièrement rénovés et modernisés. Privatklinik Belair, l'une des plus importantes cliniques privées du canton de Schaffhausen, fait partie du groupe privé d'hôpitaux et de centres médicaux Swiss Medical Network. L'établissement figure sur la liste hospitalière du canton de Schaffhausen et dispose de 28 lits. La clinique emploie 99 employés et compte 35 médecins accrédités. Pour plus d'informations: Relations Media et Investisseurs: c/o Dynamics Group, Zurich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32 Infracore SA: info@infracore.ch, +41 79 635 04 10



A propos d'Infracore SA

Infracore SA est une société dédiée à l'infrastructure hospitalière et médicale. Son portefeuille immobilier compte 39 immeubles de qualité sur 17 sites, qui représentent une surface locative de 182'207 m2. La valeur de marché du portefeuille d'Infracore est estimée à plus de CHF 1 milliard et les revenus locatifs annuels s'élèvent à près de CHF 60 millions. Infracore se positionne en partenaire des établissements publics ou privés pour les investissements immobiliers et compte jouer un rôle pivot dans la refonte du paysage hospitalier suisse. www.infracore.ch

