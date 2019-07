Ingenico TravelHub : une nouvelle solution de paiement au service des compagnies de voyages

TravelHub permettra aux entreprises du secteur de se connecter facilement à des capacités de paiement sur des marchés à forte croissance et d’augmenter leurs taux de conversion et leurs revenus en ligne.

Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées annonce le lancement de TravelHub, un service qui permettra aux compagnies de voyages de bénéficier de la portée mondiale d’Ingenico grâce à des capacités de traitement des paiements de bout en bout et de passerelles régionales en Asie, Amérique latine et Europe.

TravelHub permettra à ces compagnies d’accéder facilement à plus de 150 moyens de paiement – dont les cartes de crédit et les solutions de paiement alternatives – et à des options de change adaptées aux besoins de leurs clients. TravelHub proposera également une capacité de routage des transactions intelligentes sur toutes les plateformes de paiement, ce qui permettra d’améliorer les taux de conversion et, de fait, d’augmenter le chiffre généré par les ventes de voyages en ligne.

La solution TravelHub permet de se connecter directement et simplement aux capacités de paiement mondiales et facilite l’intégration avec les principaux systèmes de distribution mondiaux des compagnies aériennes – comme Amadeus, Sabre et Navitaire – ou ceux de gestion-réservation des hôtels. TravelHub permet à ces entreprises de palier une gestion complexe de multiples systèmes, prestataires et acheteurs.

Ingenico porte une attention particulière au secteur du voyage, démontrée par le degré de sophistication accru de TravelHub. Le Groupe est déjà très actif dans le secteur grâce à un solide portefeuille et une collaboration de long terme avec de nombreux hôtels, compagnies aériennes et agences de voyages en ligne parmi les plus renommés du monde. Ces différentes collaborations sont le fruit de l’expertise du Groupe dans le monde du voyage, qui lui permet d’accompagner les entreprises du secteur à se développer et à croître dans le monde grâce à des paiements facilités.

Kevin Weber, responsable de projet et directeur des systèmes d'information chez Viva Air, qui utilise TravelHub, a déclaré : « TravelHub d’Ingenico nous a aidé à augmenter très nettement les taux d'autorisation et les revenus, et nous a permis de nous étendre dans de nouveaux pays. »

Gabriel de Montessus, VP Global Online, Ingenico Group (Retail), indique : « Nous sommes très fiers de lancer TravelHub, une solution de pointe qui accompagne les entreprises de l’industrie du voyage et participe à leur développement, en leur permettant d’augmenter leurs revenus sur tous leurs canaux. TravelHub donne un accès aux plateformes de paiement en ligne d’Ingenico partout dans le monde, qui sont désormais accessibles par simple connexion. »

Eric Liebman, responsable mondial du Travel chez Ingenico ePayments, conclut : « Les agences de voyages en ligne veulent pouvoir naviguer facilement au sein d’un écosystème technologique toujours plus complexe, tout en se développant rapidement dans un secteur hautement concurrentiel. TravelHub accompagne le secteur afin qu’il puisse offrir une expérience client digitale sur mesure, adaptée aux méthodes de paiement et aux devises de chaque voyageur selon sa spécificité. »

TravelHub s’impose désormais comme une référence dans le monde du voyage, et continuera d’évoluer pour toujours mieux répondre aux demandes de tous les clients, au travers de développements continus, qui permettront d’améliorer les connexions directes et faciliter l’accès à de nouveaux marchés.

À propos d'Ingenico Group

Le Groupe Ingenico (Euronext: FR0000125346 - ING) est le leader mondial des solutions de paiement intégrées, fournissant des solutions intelligentes, fiables et sécurisées pour renforcer le commerce sur tous les canaux; en magasin, en ligne et sur mobile. Avec le plus grand réseau mondial d’acceptation de paiements, nous proposons des solutions de paiement sécurisées aux niveaux local, national et international. Nous sommes le partenaire de confiance des institutions financières et des détaillants, des plus petits commerçants à certaines des marques mondiales les plus connues. Nos solutions permettent aux vendeurs de simplifier les paiements et de tenir leurs promesses commerciales.

