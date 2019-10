Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les acteurs internationaux de l’e-commerce en Chine. Grâce à une nouvelle gamme de méthodes de paiement adaptées aux attentes des consommateurs locaux, Ingenico permet désormais aux e-commerçants d’accéder plus facilement à l’un des plus importants marchés du e-commerce du monde.

Ingenico lance une gamme complète de méthodes de paiement en Chine à destination des e-commerçants internationaux (Photo: Business Wire)

A l’heure où la Chine compte 82% d’utilisateurs uniques de smartphone, Ingenico s’est associé aux plateformes de paiement leaders comme Alipay et WeChat Pay ainsi qu’avec le schéma de paiement local UnionPay.

Ingenico est l’un des premiers fournisseurs de services de paiement (PSP) au monde à prendre en charge tous les cas d’utilisation de WeChat Pay, y compris l’intégration aux comptes officiels et aux mini-programmes WeChat, un véritable atout qui permet ainsi à 1,1 milliard d’utilisateurs WeChat de finaliser leurs achats sans avoir à quitter l’écosystème de l’application.

Ingenico propose également une intégration Alipay optimisée, pour permettre aux entreprises de toucher une large majorité des e-consommateurs chinois tout en leur offrant un système de paiement en temps réel sur ordinateur et sur mobile. Ingenico est également compatible avec les solutions SecurePay et ExpressPay d’UnionPay (UPI), dans le cadre d’une offre de paiement complète destinée à satisfaire le plus grand nombre de préférences locales en Chine. Grâce à Ingenico, les e-commerçants peuvent proposer aux utilisateurs de régler leurs commandes en yuans chinois (CNY) au travers de ces méthodes de paiement, un facteur-clé de succès pour favoriser la conversion et permettre une meilleure expérience client.

La Chine est une opportunité immense pour les entreprises occidentales, avec un marché du e-commerce parmi les plus importants et dynamiques dans le monde et des initiatives pionnières sur la technologie mobile. Le taux de pénétration d’Internet est de 57%, soit 25% des utilisateurs d’Internet à l’échelle mondiale. Le marché est toutefois plus exigeant en termes d’intégration, car il repose sur un écosystème e-commerce spécifique qui nécessite souvent des solutions adaptées aux préférences locales des consommateurs.

« Présents en Chine depuis de nombreuses années, nous sommes parmi les mieux positionnés pour aider les marchands à intégrer les marchés locaux. En s’appuyant sur notre expertise régionale et sur ces nouvelles capacités de paiement, les e-commerçants internationaux pourront proposer leurs produits à des utilisateurs jusqu’alors difficiles à atteindre, explique Gabriel de Montessus, SVP Global Online (BU Retail) chez Ingenico Group. En intégrant toutes les méthodes de paiement locales adaptées à la devise nationale, les marchands pourront proposer une meilleure expérience digitale et améliorer ainsi leur taux de conversion. »

