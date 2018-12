Ingenico ouvre de nouvelles perspectives avec les règlements domestiques et transfrontaliers de paiements internationaux en Russie

Ingenico ouvre la Russie aux commerçants internationaux

Ingenico Group, leader mondial des solutions de paiement intégrées, transforme la façon dont les commerçants en ligne internationaux peuvent faire des affaires en Russie, en offrant pour la première fois un traitement national et un règlement transfrontalier des paiements internationaux.

La Russie est l'un des marché du commerce électronique les plus grands et dynamiques au monde. On estime que les ventes en ligne ont dépassé 28 milliards EUR l'an dernier et, avec les deux tiers des consommateurs en ligne russes faisant des achats transfrontaliers, les revenus enregistrent une croissance de 17 % par an.

Cependant, ce marché est difficile pour les commerçants internationaux; sans entité juridique russe, les paiements sont généralement traités comme des transactions transfrontalières par des banques acquéreuses en dehors de la Russie, ce qui impact considérablement les taux d’autorisation. Même les commerçants internationaux disposant d'une entité juridique russe sont confrontés à de sérieux problèmes de TVA et de rapatriement de fonds versés localement.

En collaborant avec les plus grandes banques acquéreuses de Russie - dont le plus grand acquéreur d'Europe, Sberbank – Ingenico est en mesure de traiter les paiements de la majorité des cartes émises en Russie en tant que transaction "On-Us". Ceci permet d'obtenir de meilleurs taux d'approbation, d'améliorer les performances et d'avoir une meilleure vue sur les résultats. La solution unique permet également aux commerçants de convertir des roubles et d'effectuer des virements dans la devise de leur choix, sans courir le risque lié à la conversion d'une devise fluctuante au niveau international.

"Les commerçants internationaux peuvent à présent atteindre les consommateurs russes qui étaient auparavant inaccessibles à moins que ceux-ci aient complété des procédures d'autorisation et juridiques compliquées et coûteuses," explique Gabriel de Montessus, SVP Global Online (détail) de Ingenico Group. "Nos commerçants bénéficieront de taux d'approbation plus élevés et d'un risque de fraude réduit grâce à un traitement transparent et direct avec les plus grandes banques acquéreuses russes."

De façon significative, Ingenico est le premier fournisseur de services de paiement international (PSP) à traiter les cartes MIR. Soutenir le système de cartes nationales de la Russie est fondamental étant donné que plus de 49 millions de cartes MIR ont été émises depuis son introduction en 2015.

Les commerçants travaillant avec Ingenico n’ont à présent plus besoin de créer une entité locale pour accepter les cartes Visa, Mastercard ou MIR, tout en étant assurés que les données à caractère personnel sont stockées conformément à la réglementation locale.

De Montessus a ajouté : "Tout commerçant vendant des biens en Russie doit se conformer aux règles locales concernant les données, qui imposent que toutes données à caractère personnel soient stockées dans des centres de données locaux. Nous surveillons attentivement l’évolution rapide de l’environnement afin de nous assurer que les pratiques de paiement se déroulent sans problème et en toute sécurité, en assurant la conformité des marchands qui augmentent leurs ventes."

À propos d'Ingenico Group

