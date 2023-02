Ingka, propriétaire des magasins IKEA, affirme que les campagnes contribuent à stimuler les visites et les ventes des magasins.

L'inflation des coûts et les craintes de récession poussent les ménages à restreindre leurs dépenses. En novembre, Inter-Ikea, propriétaire de la marque IKEA, a déclaré que les campagnes et la baisse des prix sur les gammes les plus populaires pour fidéliser les clients seraient essentielles cette année.

Jesper Brodin, PDG d'Ingka, propriétaire des magasins IKEA, a déclaré que le nombre de visiteurs et les volumes de vente étaient en hausse jusqu'à présent pour l'exercice fiscal du groupe qui se termine en août 2023.

"Nous constatons actuellement une augmentation du nombre de visiteurs et des ventes [...]. Cela a commencé à la fin du printemps, en été, et s'est poursuivi", a déclaré M. Brodin, ajoutant que le commerce actuel était meilleur que prévu.

"Une partie de l'augmentation est liée à l'impact de l'inflation sur les prix, mais nous sommes au-dessus de l'indice en termes de quantité", a-t-il ajouté.

Le recours aux campagnes de promotion serait, espérons-le, une initiative temporaire, a ajouté M. Brodin. "Elles ne constituent pas une nouvelle stratégie commerciale. Je m'attends à ce que dans un an ou deux, nous nous penchions (à nouveau) beaucoup plus sur les investissements à moyen et long terme en matière de prix."

Il a refusé de dire si les prix en moyenne étaient en hausse ou en baisse jusqu'à présent dans l'exercice fiscal actuel, ajoutant que les prix variaient selon les marchés et les produits.

Au cours du dernier exercice, IKEA a augmenté ses prix pour compenser en partie la flambée des coûts d'approvisionnement, bien qu'elle ait commencé à baisser certains prix vers la fin de la période, lorsque les stocks ont commencé à se remplir et que les chaînes d'approvisionnement se sont rétablies.

Certains coûts tels que le prix du gaz ont également commencé à baisser, ce qui a incité certains détaillants à envisager des réductions de prix.

M. Brodin a déclaré qu'Ingka ne voyait actuellement aucun signe d'affaiblissement de la demande, ni aucun signe que l'un de ses marchés se dirige vers une profonde récession cette année.

Il a prédit que les niveaux d'approvisionnement continueraient progressivement à se normaliser dans les mois à venir, après qu'Ingka l'année dernière n'ait pas été en mesure de répondre à la demande en raison de la crise de la chaîne d'approvisionnement mondiale.