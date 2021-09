GUELPH, Ontario, 28 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien de la santé animale (ICSA) a le plaisir d’annoncer le lancement de son initiative Journée mondiale contre la rage 2021 pour les collectivités autochtones éloignées au Canada. Cette initiative vise à améliorer à la fois la santé animale et la santé publique dans ces collectivités en favorisant l’accès à la vaccination contre la rage canine dans les zones où les services vétérinaires ne sont pas facilement accessibles.



Les collectivités autochtones et leurs animaux dans les régions éloignées du nord du Canada courent un risque élevé d’exposition à la rage, et l’élimination du virus par la vaccination des animaux sauvages n’est pas envisageable. Les effets des changements climatiques qui s’accélèrent rapidement dans le Nord augmentent davantage ce risque en modifiant la dynamique des populations d’animaux sauvages et les domaines vitaux des espèces réservoirs de la rage comme les renards et les mouffettes. Le virus de la rage circule librement dans les populations de renards arctiques et de renards roux, et la surpopulation canine dans les collectivités autochtones de ces régions aggrave le problème. Les chiens errants sont régulièrement exposés à des animaux sauvages potentiellement infectés, ce qui constitue un risque grave pour la santé animale et humaine.

L’accès aux vaccins antirabiques pour les chiens est la pierre angulaire de la prévention et du contrôle de la rage dans le monde entier. Pourtant, depuis des décennies, les collectivités autochtones éloignées du Canada sont confrontées à des difficultés importantes pour accéder à cet outil de prévention de base. Malgré l’existence d’une exemption réglementaire qui permet aux fabricants de vaccins de vendre des vaccins antirabiques directement aux collectivités éloignées, peu de gens sont au courant de cette exemption, et encore moins y ont eu recours. L’ICSA s’est engagé à corriger cette situation. « L’accès aux soins de santé animale de base, y compris la vaccination contre la rage, est important pour garantir la santé et la sécurité publiques dans toutes les collectivités, mais surtout dans nos collectivités autochtones éloignées. En tant que voix collective de l’industrie de la santé animale, l’ICSA s’engage à travailler avec nos collectivités autochtones pour trouver des solutions durables qui leur permettront de gérer la prévention de la rage dans leurs populations canines par elles-mêmes, pour elles-mêmes. Il s’agit du premier pas de notre industrie pour soutenir la réconciliation au Canada », souligne la Dre Catherine Filejski, présidente et directrice générale de l’ICSA.

Pour commencer à s’attaquer à ce problème à l’approche de la Journée mondiale contre la rage 2021, l’ICSA a fait équipe avec le Centre canadien des produits biologiques vétérinaires de l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour clarifier le processus de demande d’exemption. L’ICSA s’est ensuite associé à la Manitoba Animal Alliance, qui travaille directement avec les collectivités autochtones éloignées à l’élaboration de programmes de gestion durable des populations canines dans les réserves, pour piloter le tout premier achat direct de vaccins antirabiques par une collectivité autochtone au Canada.

Ainsi, la Première Nation de Cross Lake, une collectivité isolée de la Nation crie comptant 7 000 personnes et environ 2 600 chiens dans le nord du Manitoba, est devenue la première collectivité autochtone du Canada à acheter des vaccins contre la rage pour ses chiens directement auprès d’un fabricant de vaccins. L’envoi de vaccins antirabiques Defensor 3 de Zoetis, une société membre de l’ICSA, est arrivé dans la collectivité le 7 septembre 2021, et malgré les difficultés importantes dues à la COVID-19 et à d’autres problèmes communautaires hautement prioritaires, une clinique de vaccination antirabique pour les chiens de Cross Lake a eu lieu le 8 septembre et d’autres cliniques sont prévues.

Helga Hamilton, directrice de la santé de la Première Nation de Cross Lake, a expliqué pourquoi la possibilité d’acheter et d’administrer des vaccins antirabiques canins de manière indépendante est si importante pour la collectivité : « Nous aimons nos animaux de compagnie tout autant que les autres Canadiens, et ils font également partie de nos familles. Mais nous n’avons pas le même accès aux soins de santé que le reste du pays. Nous n’avons pas de vétérinaire ici; parfois, nous n’avons même pas de médecin, et je ne peux pas imaginer devoir tuer mon propre chien Max s’il était mordu par une mouffette atteinte de la rage. Un simple vaccin peut empêcher cela, et nous pouvons maintenant vacciner tous nos chiens sans avoir à compter sur quelqu’un d’autre. Cela rend notre collectivité plus sûre et plus saine. Ça change tout. »

Les collectivités autochtones apprécient leurs chiens et veulent pouvoir les garder en bonne santé et en sécurité sans être constamment dépendantes d’une aide extérieure. À l’occasion de la Journée mondiale contre la rage 2021, l’ICSA encourage les collectivités autochtones éloignées du Canada à se renseigner sur la façon d’obtenir des vaccins contre la rage pour leurs chiens et à communiquer avec nous pour savoir comment nous pouvons les aider. Des détails supplémentaires sur cette initiative seront également communiqués lors d’un webinaire gratuit sur la Journée mondiale contre la rage qui sera organisé plus tard aujourd’hui par l’ICSA et Vétérinaires sans frontières Canada de 11 h à 12 h 30 HAE. Pour les informations sur le webinaire et l’inscription, voir https://cahi-icsa.ca/fr/world-rabies-day-canada.

À propos de l’ICSA

Les membres de l’ICSA fournissent aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux du Canada les médicaments et les vaccins nécessaires au maintien de la santé de nos animaux. Vous trouverez de plus amples informations sur l’ICSA sur notre site Web à l’adresse suivante : https://www.cahi-icsa.ca/fr/.

Personne-ressource : Colleen McElwain, Directrice des programmes

519 763-7777

cahi@cahi-icsa.ca



Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/00b03a01-11ec-4559-b047-4d8882038f6e/fr