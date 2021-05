Inkblot Technologies choisie comme partenaire privilégié pour le programme d'aide aux employés de Green Shield Canada

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 6 mai 2021) - Inkblot Technologies (Inkblot) est fière d'annoncer qu'elle a été choisie comme partenaire privilégié pour le programme d'aide aux employés (PAE) de Green Shield Canada (GSC). GSC est le quatrième plus important fournisseur de garanties de soins de santé et dentaires au Canada, et ce partenariat donne à Inkblot, la plateforme numérique consacrée à la santé mentale qui connaît la plus forte croissance au Canada, un accès unique et préférentiel à des millions de Canadiens qui sont membres du régime de GSC partout au pays.

« Alors que la pandémie continue de miner notre santé mentale collective, un accès efficace et simple à des thérapeutes devient d'une importance vitale, a déclaré Luke Vigeant, président d'Inkblot. Nous réécrivons les règles du jeu en santé mentale grâce à notre PAE essentiellement numérique novateur et complet, conçu pour les employés d'aujourd'hui. Ce partenariat avec GSC nous permettra de joindre davantage de Canadiens. »

Les points forts de ce programme offert par Inkblot et GSC :

Une inscription et un accès en ligne qui s'adressent aux employés actuels du milieu de travail

Un système unique de jumelage qui permet aux membres du régime de choisir le conseiller avec lequel ils souhaitent travailler, et des rendez-vous à prendre soi-même, avec des séances disponibles dans les 24 à 48 heures

L'engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion, grâce à notre capacité à mettre en relation les membres du régime et les conseillers en fonction de leur langue maternelle, de leur religion et de leur culture

En temps de pandémie, une expertise essentiellement numérique grâce à une plateforme sécurisée de conseils par vidéo, ainsi que des conseils par téléphone ou en personne; cinq heures de consultation individuelle et cinq heures de consultation en couple par membre du régime et par personne à charge admissible

La possibilité de continuer à faire appel au même conseiller lorsque l'on passe du PAE payé par le promoteur de régime à un service de consultation à plus long terme, dont les coûts sont remboursés par le régime de garanties, le compte de frais pour soins de santé ou un régime privé - à des tarifs qui sont la moitié de la moyenne nationale

Des services consultatifs qui répondent à toutes les questions, qu'elles soient d'ordre juridique ou financier, ou qu'elles concernent les soins aux enfants ou aux personnes âgées, des conseils en matière de carrière et de santé ou du soutien lors des périodes de transition de la vie

Des capacités supérieures de collecte de données qui sous-tendent tous les aspects de notre service

Une formation en santé mentale pour les membres du régime et les gestionnaires comprise, sans frais supplémentaires

« La demande de services de santé mentale atteignant des niveaux sans précédent, Green Shield Canada (GSC) ouvre la voie avec une gamme complète de services numériques de santé mentale qui aident les membres du régime (et leur famille) à faire face au large éventail de défis découlant de la pandémie, a déclaré Joe Blomeley, vice-président directeur, Santé mentale chez GSC. Nous sommes très heureux de présenter la plateforme novatrice d'Inkblot, qui, selon moi, associe le service de consultation sur demande de la plus haute qualité au Canada à l'expérience la plus personnalisée du marché en matière de PAE. »

La plupart des promoteurs de régime collectif actuels de GSC recevront des renseignements sur la façon d'accéder au programme d'Inkblot et à d'autres caractéristiques uniques. Inkblot travaillera de concert avec GSC pour créer une offre destinée aux membres du régime individuel de GSC.

Pour en savoir plus :

Deb Quinn, SPPR

647 985-7162

debquinn@sppublicrelations.com

À propos d'Inkblot

Inkblot est une entreprise basée à Toronto qui propose des programmes de santé mentale en entreprise, en mettant l'accent sur des vidéoconsultations sécurisées, offertes en tout temps et en tout lieu, afin de rendre facilement accessible le soutien en santé mentale. Grâce à un algorithme exclusif, les employés sont jumelés avec les meilleurs conseillers en fonction de leurs besoins et préférences particuliers. Inkblot est la seule entreprise à contrôler l'efficacité clinique et la satisfaction des clients, d'une séance à l'autre. Grâce à Inkblot, les employés peuvent obtenir l'aide dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. La mission d'Inkblot est de créer des services et des technologies abordables, accessibles et novateurs pour améliorer la santé psychologique des personnes et des organisations. Inkblot est fière d'être une ancienne participante du programme 2019 Techstars Toronto Accelerator et du programme DMZ Growth Accelerator à Toronto. Inkblot a été acquise par Green Shield Holdings Inc. en mars 2021.

À propos de Green Shield Canada (GSC)

GSC est le quatrième plus important fournisseur de garanties de soins de santé et dentaires au Canada. Elle est dotée d'une structure unique en tant qu'entreprise à vocation sociale, et elle a pour mission d'aider les Canadiens à adopter un mode de vie plus sain. D'un océan à l'autre, les régimes de garanties collectifs et individuels de GSC couvrent les médicaments, les soins dentaires, les soins de santé complémentaires, les soins de la vue, l'hospitalisation et les voyages, de même que les services de gestion et d'administration des garanties. Grâce à des stratégies durables axées sur les résultats, à une technologie de pointe et à un service à la clientèle exceptionnel, GSC crée des programmes novateurs pour près de quatre millions de participants dans tout le pays.

À propos de Green Shield Holdings Inc.

Faisant partie du groupe d'entreprises de Green Shield Canada (GSC), Green Shield Holdings Inc. constitue la principale entreprise utilisée pour héberger les filiales de GSC.

