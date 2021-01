Inno-centre salue la nomination de l'Honorable François-Philippe Champagne à titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

MONTRÉAL, 13 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Inno-centre, le plus grand accélérateur-conseil d’affaires d’entreprises innovantes au pays, salue la nomination de l’Honorable François-Philippe Champagne à titre de ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.



Dans un contexte économique incertain, où les entreprises de tous les secteurs et de toutes les régions traversent une période trouble dont les effets minent leur croissance, la nomination de M. Champagne permettra d’insuffler une nouvelle énergie pour aborder la relance économique.

« Fort de sa connaissance des PME, de leurs spécificités sectorielles et régionales, Inno-centre offre son concours au ministre Champagne pour faire face à l’important défi qui nous attend collectivement à court et à moyen termes. Nous sommes persuadés de toute l’importance qu’accorde M. Champagne à la relance économique. Nous avons bien hâte de le rencontrer afin de partager avec lui les préoccupations et les défis de nos clients et de dégager, ensemble, des solutions durables et efficaces »

- Claude Martel—Président et chef de la direction d’Inno-centre



À propos d’Inno-centre

Depuis 30 ans, Inno-centre offre des conseils d’affaires à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 110 conseillers intervient annuellement partout au Québec auprès de plus de 450 entreprises à partir de ses bureaux de Québec et de Montréal. Pour plus d’informations, visitez www.inno-centre.com

Source :

Yasmine Abdelfadel

Directrice des communications

Inno-centre

(514) 804-6182

yasmine.abdelfadel@inno-centre.com