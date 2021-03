Innosuisse et le Fonds national intensifient leur coopération

Berne (awp/ats) - La mise en oeuvre pratique des résultats de la recherche scientifique revêt une importance capitale pour l'économie et la société en Suisse. Forts de ce constat et afin de renforcer l'interaction entre la science et l'innovation, le Fonds national suisse (FNS) et Innosuisse, l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation, ont conclu un accord de coopération approfondie.

Les tâches et les activités des deux organisations, le FNS et Innosuisse, visent à développer davantage les très bonnes performances de la Suisse en matière de recherche et d'innovation grâce à un encouragement compétitif, peut-on lire dans un communiqué commun lundi. Le Conseil de fondation du FNS, présidé par Jürg Stahl, et le Conseil d'administration d'Innosuisse, présidé par André Kudelski, ont approuvé à l'unanimité l'accord de coopération renforcée.

Innosuisse et le FNS ont par exemple décidé d'augmenter le budget du programme commun "Bridge" de 50%, afin d'atteindre 105 millions de francs suisses pour la période 2021-2024. "Bridge" soutient les chercheuses et chercheurs qui souhaitent développer leurs résultats en vue d'une mise sur le marché.

