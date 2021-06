Innovation : Latécoère est l'ETI d'Occitanie qui a déposé le plus de brevets en 2020

Regulatory News:

Équipementier aéronautique de rang 1, Latécoère (Paris:LAT) confirme cette année encore, son statut de grand déposant de brevets en se classant 1ere ETI d’Occitanie selon le palmarès annuel de l’INPI.

Entreprise innovante, Latécoère renforce son statut d’acteur industriel de premier plan en Occitanie. La branche Aérostructures (« Latécoère » dans le classement) comptabilise 15 demandes de brevets publiées ce qui en fait le 5e déposant de la région quand la branche Systèmes d’interconnexion (« Latelec ») avec 11 demandes de brevets publiées se place à la 11e place. Avec un total de 26 demandes de brevets publiées par ses deux branches, le Groupe Latécoère serait ainsi la 4e ETI française en la matière.

Le Groupe a maintenu ses efforts de R&T en 2020 à hauteur de 5,9M€ et fera de même en 2021 pour continuer d’offrir au marché des technologies innovantes. La dynamique du Groupe en matière de R&T permet à Latécoère de poursuivre son développement de la technologie optique et de renforcer sa position de leader sur les portes. Le Groupe salue le soutien essentiel des pouvoirs publics (DGAC, DGE, DGA, les Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine) présents à ses côtés à travers les années et dans ses projets innovants, et plus encore dans le cadre de France Relance.

« Nous sommes très fiers du leadership de Latécoère dans ce classement de l’INPI pour 2020. Il met en lumière le travail d’excellence accompli par nos équipes de recherche & technologie et la capacité d’innovation des deux branches du Groupe, Aérostructures et Systèmes d’interconnexion. Ce résultat confirme la pertinence des choix stratégiques de Latécoère en faveur de l’innovation : malgré un contexte économique très dégradé du fait de la crise sanitaire, nous avons maintenu notre soutien à nos activités de recherche et technologies, qui sont intégralement basées en France. Nous continuerons à soutenir la recherche et le développement pour permettre à Latécoère de proposer à ses clients des technologies toujours plus innovantes » se réjouit Serge Bérenger, directeur Innovation et R&T de Latécoère.

À propos de Latécoère

Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing, Bombardier et Mitsubishi Aircraft), Latécoère intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires et militaires), dans deux domaines d’activités:

Aérostructures Industrie (55 % du CA) : tronçons de fuselage et portes,

Systèmes d’Interconnexion (45 % du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués.

Le Groupe employait au 31 décembre 2020, 4172 personnes dans 13 pays. Latécoère, société anonyme au capital de 189 637 036 € divisé en 94 818 518 actions d’un nominal de 2 €, est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B, Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP

