Inocap Gestion lance Le Cercle, une solution innovante de gestion sous mandat

Passer d'une démarche de vente à une démarche conseil, centrée sur le besoin du client, tel est l'objectif du Cercle, la nouvelle offre de la gestion sous mandat d'Inocap Gestion dédiée aux conseillers. Le Cercle offre une solution clef en main que les conseillers peuvent utiliser avec la plus grande flexibilité pour leurs clients, grâce à 27 profils en OPC ou en OPC et actions en direct, disponible dans les 4 enveloppes fiscales : comptes titres, PEA, contrats d'assurance-vie et capitalisation." Avec la baisse des rendements, l'inflation menace l'épargne investie en livrets et fonds en euro. Pour accompagner efficacement les clients dans la durée, le rôle du conseiller est clef pour appréhender les objectifs et besoins à moyen et long terme, en proposant des solutions d'investissement adaptées à chaque moment de vie " affirme Olivier Bourdelas, président d'Inocap Gestion.