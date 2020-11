Inocap Gestion lance un nouveau FCPI 0 03/11/2020 | 12:33 Envoyer par e-mail :

Inocap Gestion lance un nouveau FCPI, le QI 2020, qui a pour objectif de financer des PME françaises, innovantes et majoritairement cotées. Dans la lignée des millésimes précédents, ce FCPI s'affranchit de toute contrainte sectorielle. Il est ouvert à la souscription jusqu'au 31 décembre 2020 affiche une durée d'investissement de six à sept ans. La souscription minimale est fixée à 1 000 euros pour une valeur de la part à 100 euros.

