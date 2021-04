Inocap Gestion obtient le label « Relance » pour deux de ses fonds

Inocap Gestion a obtenu le label « Relance » pour deux de ses fonds : Quadrige FranceSmallcaps et Quadrige Rendement France Midcaps. Lancé en octobre 2020 et attribué par la Direction Générale du Trésor, le label Relance a pour objectif de mobiliser l’épargne des investisseurs, en faveur de la relance économique. Ce Label s’inscrit dans le cadre du Plan de Relance pour faciliter le financement de long terme des entreprises et notamment des PME et ETI.



" L'ADN d'Inocap Gestion depuis 2007 est l'investissement de proximité en France dans l'économie réelle. Nous sommes mobilisés avec ces 2 fonds pour participer au financement des entreprises, dont l'innovation permanente doit, selon nous, contribuer au renforcement de la croissance par les gains de parts de marché à l'international ", a commenté Pierrick Bauchet, directeur général et directeur de la gestion chez Inocap.