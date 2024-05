Inocap Gestion recrute un gérant privé

Inocap Gestion a annoncé l'arrivée de Jean-François Salliot en tant que gérant privé. Il rejoint ainsi l'équipe de gestion privée, fondée en 2015 et pilotée depuis sa création par Vincent Godfroid. Jean-François Salliot, 55 ans, a commencé sa carrière comme conseiller en gestion de patrimoine. En 1996, il rejoint Citibank International, où il est promu directeur adjoint en 2001.



En 2007, il se tourne vers le management bancaire et intègre la Banque Palatine en tant que banquier privé gestion de fortune, accompagnant des chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel. En 2022, après une formation auprès de la SFAF, Jean-François conjugue sa passion des entreprises et des marchés financiers en devenant gestionnaire de portefeuilles.



"L'arrivée de Jean-François vient renforcer le développement de notre activité de gestion privée qui se structure autour de cinq gérants et d'actifs sous gestion d'environ 380 millions d'euros. Sa profonde connaissance des marchés financiers et sa ferveur pour la vie des entreprises sont en parfaite adéquation avec l'engagement marqué d'Inocap Gestion, " a déclaré Pierrick Bauchet, président.