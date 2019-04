Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Inocap Gestion annonce l’arrivée de Papa-Sidy Guisse, en qualité de directeur administratif et financier. Il prendra plus spécifiquement en charge la direction financière, les ressources humaines, le contrôle et la conformité.? « Son excellente connaissance des processus d’audit associée à son expérience dans la gestion d’actifs permettra d’accompagner la croissance d’Inocap Gestion», explique la société de gestion. Diplômé d’un Master 2 Finance et Ingénierie Financière obtenu à l’INSEEC de Paris, Papa-Sidy Guisse cumule 10 ans d’expérience en audit, en conformité et gestion des risques.