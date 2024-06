Lausanne (awp/ats) - De violents orages ont touché mardi en fin de journée la Suisse romande, selon MétéoSuisse. Une inondation dans le sous-sol du centre de contrôle de Skyguide a provoqué une fermeture d'environ deux heures de l'espace aérien à Genève.

Le refroidissement du centre de calcul a été affecté par l'inondation. En raison d'un risque de surchauffe des systèmes de contrôle aérien, Skyguide a décidé de fermer l'espace aérien dans la région de Genève peu après 22h00 pour des raisons de sécurité.

Le système de refroidissement du centre de contrôle a pu être remis en service, ce qui écarte tout risque de surchauffe des systèmes, a précisé le contrôleur aérien dans un communiqué diffusé tôt mercredi matin. La capacité de contrôle n'est rétablie qu'à 50%, ajoute le texte.

Les premiers décollages de l'aéroport de Genève sont prévus mercredi matin à 06h00. L'aéroport a appelé sur le réseau social X (ex-Twitter) à vérifier auprès des compagnies aériennes si le vol est maintenu ou annulé.

Pics orageux stationnaires

Le canton de Vaud a été particulièrement touché par les intempéries. La ville de Morges (VD), notamment, a subi d'impressionnantes inondations.

Les principaux pics orageux étaient très locaux et stationnaires, bougeant très peu, d'où l'important cumul d'eau par endroits", a expliqué mardi soir à Keystone-ATS Aude Untersee, prévisionniste à l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse). Elle signale des inondations à Morges, dans la région de Penthalaz (VD) et celle de St-Croix (VD).

Un possible record absolu en Suisse sur une heure pourrait avoir été atteint avec 98 mm d'eau tombée au-dessus de L'Auberson (VD), indique-t-elle. "C'est énorme. Il est tombé au total 129 mm d'eau cumulée sur 2 à 3 heures, ce qui est très spectaculaire", précise-t-elle.

Les stations de Féchy (VD), Reverolle (VD) et Cossonnay (VD) ont respectivement relevé 26 mm, 53 mm et 41 mm en moins de deux heures, selon elle.

C'est à Morges que les images d'inondations étaient les plus impressionnantes. Les forts orages en fin de journée ont fait sortir de son lit la rivière du même nom. "Plusieurs lieux ont été inondés le long des rives de la Morges, notamment au giratoire dit du Moulin (derrière la gare, ndlr). Un arbre est aussi tombé dans le cours d'eau", a indiqué à Keystone-ATS le porte-parole de la police vaudoise Jean-Christophe Sauterel.

Les inondations ont provoqué des dégâts matériels, mais aucune victime n'est à déplorer à l'heure actuelle, a indiqué la ville de Morges dans un communiqué diffusé dans la nuit de mardi à mercredi. Les équipes d'intervention sont à pied d'œuvre pour rétablir la situation.

Plus de 20 événements signalés

Selon le journal de Morges, les inondations étaient visibles du côté du parc de l'Indépendance mais aussi jusqu'au centre-ville, vers la Grand-Rue. Le parking du parc des Sports n'était, lui, plus accessible dans la soirée, selon le média local.

Des photographies montraient des terrasses inondées, de l'eau s'infiltrant dans des commerces et des restaurants. L'entrée ouest de la ville a été particulièrement touchée, selon plusieurs images de Keystone-ATS.

Au total, une vingtaine d'événements ont été signalés dans l'ouest, le centre et le nord du canton de Vaud, selon la police. Il y a eu des inondations locales, des glissements de terrain et des routes momentanément fermées, a résumé M. Sauterel, évoquant une situation qui se calmait peu avant 23h00. La police ne signale pour l'heure aucun blessé.

Plusieurs communes dans la région d'Apples (VD) étaient privées de téléphone fixe mercredi matin suite aux intempéries qui ont frappé la région, indique le site en ligne de la Confédération Alertswiss. Les services d'urgence ne peuvent être atteints que par le réseau de téléphonie mobile.

ats/ol