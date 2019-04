Inondations et glissements de terrain à Rio de Janeiro, six morts

RIO DE JANEIRO, 10 avril (Reuters) - Au moins six personnes ont été tuées à Rio de Janeiro mardi dans des inondations et glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles, décrites comme "totalement inhabituelles" par le maire de la deuxième plus grande ville du Brésil, où l'état d'urgence a été déclaré.

D'après la mairie, plus de 34 centimètres de précipitations sont tombées dans certaines zones de la ville en 24 heures, après s'être déclenchées lundi en fin de journée.

"Ces pluies sont totalement inhabituelles à cette période de l'année, personne ne s'attendait à autant de précipitations", a déclaré le maire de la ville, Marcelo Crivella, lors d'une conférence de presse mardi matin.

L'état d'urgence a été déclaré lundi soir, entraînant la fermeture des routes principales. Les services de secours se sont activés pour évacuer des habitants piégés dans leurs voitures ou dans les rues.

Près de la totalité des écoles ont été fermées mardi, et de nombreux salariés ont travaillé depuis leur domicile.

Une tempête similaire s'était déjà abattue sur Rio de Janeiro en février, faisant au moins sept morts. (Pedro Fonseca et Rodrigo Viga Gaier; Jean Terzian pour le service français)