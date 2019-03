Inondations et glissements de terrain font 50 morts en Indonésie

(Bilan actualisé, précisions)

DJAKARTA, 17 mars (Reuters) - Au moins 42 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées après de violentes intempéries samedi qui ont provoqué inondations et glissements de terrain dans la région de Papua, dans l'est de l'Indonésie, a déclaré dimanche le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes naturelles.

Dans un communiqué, Sutopo Purwo Nugroho a déclaré que les opérations de recherche étaient toujours en cours, ajoutant que le bilan pourrait s'alourdir.

Plus de 120 habitants de la zone ont été évacués vers des bureaux gouvernementaux, où des volontaires et du personnel de la Croix-Rouge sont venus en aide aux autorités. (Jessica Damiana; Jean Terzian pour le service français)