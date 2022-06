Inquiètes de la Russie, les femmes finlandaises s'inscrivent pour apprendre les techniques de défense

"Je me suis sentie très triste pour les Ukrainiens. Puis j'ai commencé à m'inquiéter pour la Finlande et à me demander ce que je pouvais faire", a déclaré à Reuters cette mère de quatre enfants âgée de 46 ans.

En quelques semaines, Moberg a suivi un cours destiné aux réservistes et a appris à utiliser une arme et à se déplacer sur un champ de bataille.

La guerre en Ukraine a suscité une grande inquiétude en Finlande, qui partage une frontière de 1 300 km (810 miles) avec la Russie et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a mené deux guerres contre l'Union soviétique qui lui ont coûté un dixième de son territoire. Environ 100 000 Finlandais ont été tués.

Stimulée par l'invasion, la Finlande a rompu le mois dernier avec des décennies de politique intérieure de défense et de sécurité en demandant son adhésion à l'alliance militaire de l'OTAN.

L'Association nationale des femmes finlandaises pour la préparation aux situations d'urgence a déclaré que la demande pour ses cours avait augmenté depuis février.

"Juste après le début de la guerre, nos téléphones ont commencé à sonner et les courriels à affluer... et bien sûr, la demande de formation a augmenté", a déclaré Suvi Aksela, responsable de la communication de l'association.

Cette tendance s'inscrit dans la longue tradition finlandaise de volontariat en temps de guerre parmi les femmes qui, contrairement aux hommes, ne sont pas tenues de faire leur service militaire.

Environ 19 % des 13 000 militaires professionnels finlandais sont des femmes, selon les données de l'armée, bien que seulement 1 à 2 % des conscrits soient des femmes.

ENTRAÎNEMENT DE SURVIE

La semaine dernière, Moberg en a redemandé, cette fois dans le cadre d'un stage de survie organisé par l'Association de préparation des femmes sur une base militaire à Hattula, à 100 km d'Helsinki.

Pendant trois jours, elle et plus de 300 autres femmes ont appris à monter un camp, à allumer un feu sous la pluie, à naviguer dans la forêt et à prodiguer les premiers soins.

"Je suis l'une des dernières personnes dont mes proches se seraient attendus à ce qu'elle participe à des cours de ce genre, car j'ai été plutôt une princesse, un peu fantaisiste", a déclaré Mme Moberg.

500 autres femmes étaient sur une liste d'attente, selon la Women's Preparedness Association, un groupe de bénévoles qui organise chaque année des sessions de formation pour les femmes civiles sur les compétences nécessaires en cas de crise. Elle reçoit un certain financement public et peut utiliser les installations et équipements militaires pour la formation.

Mme Moberg n'est pas la seule à s'inquiéter ou à vouloir aider à défendre la Finlande. Selon un sondage publié par le ministère de la défense le mois dernier, 85 % des Finlandais considèrent désormais que la Russie a un effet négatif sur la sécurité de la Finlande, contre 34 % en 2007.

Le même sondage a montré que 83 % des Finlandais pensent qu'ils devraient prendre les armes en cas d'attaque militaire contre leur pays, même si l'issue semble incertaine.

"C'est un bon pays pour vivre et élever des enfants. Il vaut vraiment la peine d'être défendu", a-t-elle déclaré.

"La volonté de défendre notre pays est très forte en Finlande", a déclaré une autre volontaire du cours, Satu Miettinen, qui a été élevée par sa grand-mère, qui était volontaire pendant la Seconde Guerre mondiale.

Elle a appris à Miettinen, comme à beaucoup d'autres Finlandais, que Moscou pourrait attaquer la Finlande à nouveau.

"À cause de cela, j'ai toujours eu ce soupçon", a déclaré la jeune femme de 36 ans.

Mme Moberg dit qu'elle suivra davantage de cours de préparation pour être prête à affronter une crise, qu'il s'agisse d'un accident majeur dans une centrale nucléaire ou d'une catastrophe naturelle.

"Le courage ne signifie pas ne pas avoir peur, mais agir malgré cela", a-t-elle déclaré.